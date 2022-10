Endlich der erste Punkt – Staig II mit Unentschieden gegen Beuren

Können Sie sich noch an den 20.08.2017 erinnern? Nein? Damals kostete ein Liter Diesel noch 1,15 €, Hannover 96 spielte in der Fußball-Bundesliga und der SC Staig II gewann mit 3:2 gegen die SF Illerrieden. Dies war der letzte Punktgewinn einer Staiger Zweitvertretung in der Kreisliga A - bis zum vergangenen Sonntag. Durch ein 1:1-Unentschieden im heimischen Fußballpark konnte die lange Durststrecke durchbrochen werden und wieder einmal Punkte in der A-Klasse gesammelt werden. Gegen den letztjährigen Relegationsteilnehmer zur Bezirksliga mussten die Staiger Jungs allerdings früh einem Rückstand hinterherlaufen. Bereits in der 2.Minute trafen die Gelb-Schwarzen zur frühen Gästeführung. Doch unsere Mannschaft hielt weiter dagegen, gab nicht auf und erarbeitete sich ein leichtes Übergewicht und Chancenplus. Direkt nach dem Seitenwechsel dann die beste Phase der Amänner. Folgerichtig kam man nach Wiederbeginn zum verdienten Ausgleichstreffer durch Jonas Ott. Auch im weiteren Spielverlauf boten sich einige aussichtsreiche Einschussmöglichkeiten hüben wie drüben, welche allerdings allesamt ungenutzt blieben. So stand am Ende ein gerechtes Unentschieden und der erste Punkt auf der Habenseite des SCS 2. Dies sollte unserem Team 2 Auftrieb für die anstehenden Aufgaben geben und Motivation, weiter hart zu arbeiten.