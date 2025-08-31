Endlich der erste Heimsieg für den TuS

Der TuS Holzkirchen schlägt den SV Aschau/Inn deutlich mit 4:1. Am siebten Spieltag der Bezirksliga Ost feiern die Grün-Weißen den ersten Heimsieg.

Holzkirchen – Im vierten Anlauf hat es endlich geklappt. Am Ende konnten die Holzkirchner am Samstag gegen den SV Aschau an der Haidstraße die Oberhand behalten und feierten damit den lang ersehnten ersten Heimsieg dieser Saison. „Wir haben zu Hause zuvor schon zwei richtig gute Auftritte hingelegt“, sagt TuS-Coach Orhan Akkurt. „Aber heute war es sehr, sehr gut, und das haben unsere Heimfans auch einmal verdient.“

Starke erste Halbzeit trotz Veränderungen

Dabei musste der Holzkirchner Übungsleiter im Vorfeld seine Startelf erneut kräftig durcheinander wirbeln. Mittelfeldmotor Bastian Eckl klagte bereits Anfang der Woche über muskuläre Probleme, die sich im weiteren Verlauf verschlimmerten und ihn so zu einer unfreiwilligen Pause zwangen. Gleiches galt für Stoßstürmer Tobias Bebber, der sich krank abmeldete. So rückte der zuletzt gut aufgelegte Alpay Özgül wieder auf seine Lieblingsposition ins Sturmzentrum, und der frisch aus dem Urlaub zurückgekehrte Stefan Hofinger agierte auf der Acht.

Überraschend zog auch Youngster Maximilian Avril dahinter im zentralen Mittelfeld seine Kreise. „Er macht das seit Wochen richtig gut“, lobt Akkurt. „Auf der Sechs spielt bei mir auch nicht irgendwer, sondern jemand mit hoher Qualität. Die hat er definitiv.“ Lukas Krepek rückte derweil wieder neben Alexander Zetterer in die Innenverteidigung.

Ungeachtet der zahlreichen Veränderungen begannen die Grün-Weißen bärenstark. „Wir haben eine hervorragende erste Halbzeit gespielt. Es hätte sogar höher ausfallen können.“ Keine sieben Minuten waren gespielt, als Krepek nach einer Ecke goldrichtig stand und aus kurzer Distanz die 1:0-Führung für die Holzkirchner erzielen konnte. Der TuS drückte nun richtig aufs Tempo. Nur drei Minuten später legte Stefan Hofinger nach einer schönen Kombination quer und Özgül schob zum 2:0 für die Grün-Weißen ein.

TuS hat die Partie im Griff

Die TuS-Kicker hatten alles im Griff. Doch die Vorwoche hatten die Holzkirchner nicht vergessen, als sie sich nach einer starken Halbzeit am Ende noch mit einem 2:2 begnügen mussten. Der Plan war also klar: Nachlegen. Elias Schnier tat das nach einer knappen halben Stunde mit einem echten Traumtor. Mit viel Tempo zog der Außenstürmer nach innen und zirkelte das Leder Sekundenbruchteile später zum 3:0 ins Kreuzeck. „Am Ende der ersten Halbzeit haben wir dann ein bisschen weniger Gas gegeben“, sagt Akkurt. „In der zweiten Hälfte konnten wir auch nicht mehr so unseren Powerfußball spielen.“

So kamen die Gäste aus Aschau in der zweiten Hälfte etwas besser ins Spiel und erzielten nach rund einer Stunde den 1:3-Anschlusstreffer. Zu mehr reichte es letztlich aber nicht mehr, weil kurz darauf Özgül mit seinem zweiten Treffer zum 4:1 den Deckel draufmachte.

„Es war am Ende ein verdienter Sieg“, resümiert Holzkirchens Coach. „Ohne dass es spektakulär war.“ Wichtig dürfte aus Holzkirchner Sicht ohnehin gewesen sein, dass es endlich mit dem ersten Heimsieg geklappt hat.