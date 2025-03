Endlich der erste Heimdreier im neuen Jahr

Die Partie begann mit einer ersten Halbzeit, die vor allem die Hausherren bestimmten. Die Gäste, die ohne Keeper Kunth und die beiden Offensivkräfte Sennewald und Zachert anreisen mussten, taten sich schwer gegen die Kurstädter. So dauerte es auch nur bis zur neunten Spielminute, ehe die Hausherren endlich einmal vor heimischem Publikum in Führung gehen konnten. Jerome Riedel leistete die Vorarbeit für Chris Schlätzer, der den Ball mit viel Wucht in die Maschen haute. (9’) Und auch in der Folge hatten die Hausherren die besten Chancen den Spielstand weiter zu erhöhen. Sebastian Lobodasch setzte sich mehrfach gut durch, verpasste es aber sich zu belohnen. Den besten Versuch hatte er in der 19. Spielminute, als Bradsch seinen Schuss in höchster Not über das Tor lenkte. Nur acht Minuten später hätte Carsten Kammlott ebenso auf 2:0 stellen können, doch auch hier war der Schlussmann der SpVgg zur Stelle. Die nächste Gelegenheit gehörte Paul Friedemann, der im Sechzehner zum Kopfball kam und das Spielgerät knapp über das Tor setzte. Auch Jerome Riedel kam zum Abschluss, sein Versuch in der 28. Spielminute brachte aber ebenso keinen Torerfolg. Kurz vor dem Pausenpfiff sollte es dann aber doch noch einmal klappen: ein Ball von Carsten Kammlott gelang zu Christian Bickel, der mit dem Außenrist zum 2:0 traf.

Nach dem Seitenwechsel erwarteten die 120 Zuschauer sicher ein ähnliches Spiel, doch die Hausherren ließen das eigene Spiel ein wenig schleifen und machten sich die Partie unnötig schwer. Ein Ball von M. Brömel gelang zu M. Igbariya, der ihn nur noch über die Linie drücken musste und plötzlich verkürzte. (50’) Es dauerte fast zwanzig Minuten, ehe die Hausherren den alten Abstand wieder herstellen konnten. So schnürte Chris Schlätzer seinen Doppelpack, der aus knapp 25 Metern ein gutes Auge bewies. (69’) Letztlich machten es die Hausherren aber ein weiteres Mal spannend, als auch M. Igbariya zum zweiten Mal traf. (89’) Beim Stand von 3:2 ließ man den Gästen noch eine weitere Chance, bei der allerdings Christopher Sünkel zur Stelle war und seiner Mannschaft den Sieg rettete. (90’) Auf der anderen Seite sah Bradsch ein weiteres Mal nicht gut aus, als er Routinier Kammlott eine Vorlage lieferte. Dieser ließ sich natürlich nicht bitten und machte mit dem Abpfiff den Deckel drauf. (90+4’)