Endlich… der Befreiungsschlag!!!

Am vergangenen Sonntag lag der Regen über dem Katharinenberg. Doch mit Anpfiff zeigte die Sonne ihre Stärke und verdrängte die grauen Wolken, die das Erletal-Stadion in „Dunkelheit“ hüllten (etwas dramatische Metapher). Ein gutes Omen? Die Männer des SV Endingen hatten die Spvgg. Buchenbach zu Gast. Der sonnengeflutete Platz brachte den Hausherren Energie vom Anpfiff weg. Der SVE agierte druckvoll, intensiv und trotz der vielen Nackenschläge überraschend selbstbewusst. Man präsentierte tolle Kombinationen und sehenswerte Tore. Man fühlte sich als Zuschauer wie in der Aufstiegssaison.

In der 9. Spielminute konnte der SV Endingen das frühe und richtungsweisende 1:0 erzielen. Lukas Metzinger bespielte die rechte Strafraumhälfte und kam zum Abschluss. Der Torwart der Gäste hatte zwar noch seine Finger im Spiel, doch der Ball gelangte zum zweiten Pfosten. Dort stand der eingerückte Thomas Faller parat und drückte den Ball über die Linie. Doch kurz darauf hatten die Gäste die große Ausgleichsmöglichkeit. Nach einem unglücklichen Handspiel von Maxi Schlegel, zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt. SVE-Keeper Lukas Wunderlich sah die Nervosität des Schützen, erahnte seine Ecke und parierte souverän. Dies war von enormer Wichtigkeit, den das Nervenkostüm eines bis dato sieglosen Teams, kann nicht das Beste sein. Doch quasi im Gegenzug konnte man das 2:0 erzielen. Nun war man klar auf der Siegerstraße. Baransel Yurttas war im Zentrum Dreh- und Angelpunkt. Er gab den Takt vor und initiierte mit einem langen, präzisen Pass auf den linken Flügel das 2:0. Dort nahm Erdogan Aldemir den Ball an, zog nach innen und schlenzte auf den zweiten Pfosten – Robben-Style, unhaltbar! Die Hausherren generierten immer wieder frühe Ballgewinne und übten einen enormen Druck auf die Abwehrkette aus. Der umtriebige und technisch versierte Lukas Metzinger kam zu zwei guten Abschlüssen. Doch der Torwart der Buchenbacher konnte den jeweiligen Einschlag verhindern. Dann versuchte es Erdogan Aldemir wieder. Doch diesmal rettete der Pfosten für die Dreisamtäler.

Nach der Pause dasselbe Bild. Die Kaiserstühler waren aktiv mit dem Ball und aggressiv, intensiv gegen den Ball. Sie ließen den Gästen keine Atempause. Binnen vier Minuten wurde das Ergebnis auf 5:0 geschraubt. Nach einem langen, vertikalen Ball von Lukas Metzinger war Erdogan auf dem Weg zu des Gegners Gehäuse. Er hatte noch zwei Abwehrspieler vor sich, die sich immer tiefer fallen ließen. Im Strafraum angekommen, wackelte er diese aus und schob überlegt und flach den Ball ins rechte Toreck (53.). Kurz darauf schlug SVE-Schlussmann Lukas Wunderlich einen langen Ball. Dieser flutschte durch und Hussein Bazzi war allein auf weiter Flur. Er lief auf den Keeper zu, schaute ihn aus und schob das Spielgerät überlegt ins Eck (55.). Kurz darauf komplettierte Erdogan seinen Hattrick. Die Kaiserstühler hatten auf Höhe der Strafraumkante die Pille. Lukas Metzinger überlupfte einen Abwehrspieler. Der freistehende Erdogan nahm den Ball an und schoss flach ins lange Eck (57.). Die Spvgg. Buchenbach wusste nicht wie ihnen geschieht und hatten den frei aufspielenden Erletälern wenig entgegenzusetzen. Auch danach war es ein Spiel auf ein Tor. Einen Weitschuss von Ballkünstler Erdogan konnte der Gästekeeper gerade noch aus dem Winkel kratzen. Ebenso einen Freistoß von Baransel Yurttas, den er an den Pfosten lenken konnte. Auch die eingewechselten Spieler brachten Energie auf das Geläuf. Die Abwehr um Kapitän Alexander Schillinger stand stabil und versuchte die Kette immer hochzuhalten, um die Abstände innerhalb der Mannschaft klein zu halten. Eine Riesenchance hatte die Spvgg. dann doch noch, aber Innenverteidiger Peter Carli konnte mit vollem Einsatz den Ball auf der Linie klären. Dafür ließ er sich feiern – zu Recht. Doch die letzte Möglichkeit des Spiels hatte der Gastgeber. Der pfeilschnelle Fabian Schillinger brach durch und umkurvte den Keeper. Doch ein mitgelaufener Abwehrspieler konnte ebenfalls auf der Linie klären. Dann pfiff der gut leitende Schiedsrichter diese richtungsweisende Begegnung ab.

Fazit

Die Sonne schien weiterhin und die Gemüter erhellten sich. Das Erletal-Stadion strahlte und der erste Heimsieg wurde gefeiert. Von Anfang bis Ende ein toller Auftritt der Mannschaft. Defensiv stand man kompakt und erstickte die Offensivbemühungen der Gäste schon im Keim. Wie gesagt, wurde hoch angelaufen und Druck ausgeübt. Dadurch hatte man oft hohe Ballgewinne und kurze Wege zum Tor. Die Flügel waren agil und drangen immer wieder in den Strafraum ein. Eine tolle Mannschaftsleistung vom Torwart bis zum Stürmer. Hervorzuheben wäre Erdogan Aldemir mit seinen Hattrick und Lukas Metzinger, der überall auf dem Platz zu finden war und drei Assists verbuchen konnte. Insgesamt agierte man flexibel im Positionsspiel und war taktisch gut vom Trainerteam eingestellt worden. Der Keeper der Buchenbacher verhinderte eine noch höhere Niederlage.

Nun hat man den Anschluss zu den anderen, im Tabellenkeller befindlichen Mannschaften, hergestellt. Mit so einer Teamleistung, gepaart mit einigen herausragenden Technikern, können weitere Siege in dieser harten Bezirksliga nur die logische Konsequenz sein. Dennoch wird einem nichts geschenkt. Deshalb: Hart arbeiten und als Team „einfach“ so weitermachen...

Am Sonntag, 12.10. wird der SV Endingen beim FC Freiburg-St. Georgen antreten. Die Partie wird um 15:00 Uhr angepfiffen.

Spielbericht: Stefan Seiter