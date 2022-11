Endlich den Ersten Dreier eingetütet

Die Leistungssteigerung der letzten Wochen, wurde heute belohnt. Trotz frühem Rückstand, spielte man mutig weiter und erspielte sich gute Chancen, von denen zwei eiskalt verwandelt wurden. Somit ging man mit einer Führung in die Pause. Nach Wiederanpfiff dauerte es nicht lange und wir konnten erneut jubeln. Doch wer nun dachte, der Fisch sei geputzt, der irrte. Die Degerlocher nutzten eine Unachtsamkeit sofort aus und verkürzten, nun gaben sie so richtig Gas und erzielten in dieser Phase auch den Ausgleich. Die Kemnater Jungs wollten unbedingt den Punkt festhalten und warfen sich in jeden Schuss der Gäste. In letzter Sekunde, ein langer Ball wurde schön am gegnerischen Torwart vorbei gespitzelt und unser Joker schob kalt wie eine Hundeschnauze aus kurzer Distanz ein. Der Jubel war riesengroß über die verdienten 3 Punkte. Gratulation!

Es spielten:

Adrian, Dominik C., Mika, Daniel, Kevin (1), Philipp S., Bashar, Reinhard, Patrick, Nick, Lukas (2), Anas (1), Philipp B., Pascal und Jonathan