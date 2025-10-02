"Endlich den Bock umstoßen" SVG Göttingen will den Heimsieg

„Am Sonntag wollen wir auch endlich in unserem Stadion den Bock umstoßen und dreifach punkten. Keine Selbstverständlichkeit, weil wir auf einen Gegner treffen, der den Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze nicht verlieren möchte, auch wenn es noch relativ früh in der Saison ist“, so Reutter vor der Partie. Die Gäste stehen aktuell auf dem 14. Platz, doch noch ist das Feld recht eng zusammen.

Besonders wichtig werden für die SVG die nächsten Begegnungen sein, da anschließend schwere Spiele gegen Teams aus der oberen Tabellenregion warten. „Zudem wollen wir vor den Spielen gegen die Spitzenteams der Liga, so viel wie möglich Punkte sammeln“, betont Reutter.

Sorgen bereitet jedoch die Personalsituation: „Personell wird es durch einige erkrankte Spieler etwas enger, aber der Kader hat insgesamt genug Qualität, um zuhause die langersehnten drei Punkte zu holen.“

Anpfiff der Partie ist dann am Sonntag um 14.30 Uhr. Für die SVG soll die Ungeschlagen-Serie also auch am neunten Spieltag fortgesetzt werden.