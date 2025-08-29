Endlich den Bock umstoßen

SV Heimstetten wartet noch immer auf ersten Saisonsieg

Drei Punkte – Klappe, die Achte! Nach sieben sieglosen Spielen und bislang fünf Unentschieden startet der SV Heimstetten in seinem heimischen Sportpark (Freitag, 19 Uhr) gegen den SV Schalding-Heining, um mit dem ersten Saisonsieg in der Bayernliga den verfluchten Bock umzustoßen.

Die Nachricht der Woche bei den Heimstettenern ist die Rückkehr des 21 Jahre jungen Außenstürmers Yamin H-Wold. Nach gut einem Jahr beim Ligakonkurrenten TSV Landsberg kommt er zurück in den Münchner Osten. In eineinhalb Jahren Heimstetten hatte er zuvor 32 Einsätze (zwei Tore). Als nun die Landsberger ihren Trainer entließen gab es interne Turbulenzen und kürzlich öffnete sich erst für den SV Heimstetten die Tür. Bei anderen Spielern fand man keine kurzfristige Lösung. „ Er wird uns in der Offensive verstärken“, sagt Trainerin Sarah Romert. H-Wold wurde zuletzt in Landsberg eingewechselt, nachdem er zuvor wegen eines Muskelfaserrisses einen großen Teil der Vorbereitung verpasst hatte.

Ein anderes Thema ist die Torwart-Rotation, bei der die beiden Keeper Moritz Knauf und Fabian Scherger abwechselnd jeweils drei Spiele bekommen sollten. Beim 1:1 in Schwaig begann die zweite Trilogie für Scherger, der nun wohl länger zwischen den Pfosten stehen wird. Sarah Romert lobte den aus Unterhaching gekommenen Schlussmann, der dem Team in Schwaig Sicherheit gab und die Führung bis kurz vor Schluss festhielt. Der Wechsel der beiden Torhüter könnte sich ein Stück weit erledigen durch einen gebrochenen Finger bei Moritz Knauf. Bis auf Weiteres muss der passen, weil Torhüter die Finger und Hände mehr brauchen als Feldspieler.

Die Heimstettener Trainerin sieht ihre Mannschaft auf dem Weg zum ersten Saisonsieg auf einem guten Weg. „Wir kreieren in den Spielen immer mehr Torchancen“, sagt Sarah Romert, „wir müssen nur mehr Tore daraus machen.“ In Schwaig hatte man mehrfach das 2:0 auf dem Fuß und dann hätte das wohl auch den Sieg bedeutet. Diesen Schwung vom letzten Spiel müssen man nun mitnehmen gegen die Kicker aus Passau, die mit neun Punkten aus sechs Spielen auch eher mittelprächtig gestartet sind. Schalding steht bei drei Unentschieden in sechs Spielen, hat aber eben auch schon zwei Siege auf dem Konto.