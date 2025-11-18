Endlich daheim: Barça spielt wieder im Camp Nou

Im Inneren präsentiert sich das „Spotify Camp Nou“ deutlich modernisiert: neue Technik, optimierte Sichtlinien, ein verbessertes Logen- und Hospitality-Bereich sowie ein zeitgemäßes Sicherheits- und Zugangskonzept. Gleichzeitig blieb die ikonische Grundstruktur des 1957 eröffneten Stadions erhalten, damit sich die Anhänger in ihrer gewohnten Umgebung wiederfinden. Für die Verantwortlichen ist dieser Spagat zwischen Tradition und Zukunft ein zentrales Element des Projekts, das Gesamtvolumen der Modernisierung wird auf etwa 1,5 Milliarden Euro beziffert.

Die Rückkehr ins Camp Nou ist für Verein und Anhänger vor allem ein emotionaler Moment, der an frühere große Abende erinnert. Bereits ein öffentliches Training Anfang November vor fast 22.000 Zuschauern hatte gezeigt, wie groß die Sehnsucht nach dem alten, neuen Zuhause ist. „Wir kehren nach Hause zurück“: Dieser Satz aus den Vereinskanälen fasst die Stimmung in der Stadt treffend zusammen, die Straßen rund um das Stadion werden am Samstag schon Stunden vor Anpfiff in Blau und Rot getaucht sein.

Sportlich kommt dem Duell mit Athletic Bilbao eine doppelte Bedeutung zu: Es ist ein wichtiges Ligaspiel und zugleich ein Test, wie schnell die Mannschaft die besondere Atmosphäre im Camp Nou wieder für sich nutzen kann. Für Trainer Hansi Flick und sein Team bietet die Rückkehr die Chance, einen Schub für den weiteren Saisonverlauf mitzunehmen. Auch mit Blick auf die europäischen Wettbewerbe, für deren Spiele der Klub mittelfristig ebenfalls wieder im Camp Nou antreten möchte. Noch steht die abschließende Freigabe der UEFA aus, doch im Verein hofft man, dass der Neustart gegen Bilbao ein Signal für eine vollständig normalisierte Zukunft im eigenen Stadion setzt.