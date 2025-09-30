Endlich belohnt: SVB feiert ersten Dreier der Saison! 🖤🤍

Am Sonntag, den 28.09.2025, war es endlich soweit: bei bestem Fußballwetter empfing der SV Böhme die zweite Mannschaft des SC Tewel. Nach den letzten engen Partien wollte unser Team unbedingt den Bock umstoßen – und das gelang eindrucksvoll.

Vor dem Spiel

Bereits vor dem Anpfiff lag etwas Besonderes in der Luft. Die Mannschaft traf sich um 13:30 Uhr, um neue Mannschaftsfotos 📸 aufzunehmen. Außerdem durften wir unseren neuen Trikotsponsor Bäderfuchs – vertreten durch Jannes Rohr und Familie – begrüßen. Die neuen Trikots saßen perfekt und passten zur Stimmung: voller Fokus, volle Motivation.

Die Trainer Mario Hörenkuhl und Mathias Tack machten in der Kabine noch einmal deutlich, wie wichtig dieses Spiel war. Co-Kapitän Sebastian Holzmüller führte das Team anschließend hochkonzentriert ins Warmmachen – jeder Spieler wusste, dass die Punkte heute in Böhme bleiben müssen.

Erste Halbzeit: Blitzstart und Kontrolle

Schiedsrichter Heinrich Clausing pfiff die Partie pünktlich um 15:00 Uhr an. Und der SVB startete sofort druckvoll.

10. Minute: Alexander Sashcheka erobert im Mittelfeld den Ball, legt quer auf Magnus Müller, der aus dem Rückraum abzieht und zur frühen Führung trifft. 1:0 für Böhme! 🔥

22. Minute: Wieder Ballgewinn im Zentrum, diesmal durch Dildar Shaqouli, der mit einem perfekten Steilpass Dennis Vorlop auf die Reise schickt. Der bleibt eiskalt vor dem Keeper und vollendet zum 2:0 ❄️.

Kurz darauf beinahe das 3:0: Dennis Vorlop lupfte den Ball über den herausstürmenden Keeper, doch die Latte verhinderte den nächsten Jubel.

Auch Phillip Blanke und Maximilian Freund sorgten mit starken Laufwegen für Gefahr. Besonders auffällig: Die Ecken von Freund, die immer wieder für Unruhe im Strafraum von Tewel sorgten. Die beste Chance hatte dabei Alexander Sashcheka, dessen Kopfball nur Zentimeter am Tor vorbeiging.

Mit einem verdienten 2:0 ging es in die Halbzeit.

Halbzeitansprache

Die Ansprache des Trainerteams war klar: „Wir machen ein starkes Spiel, aber ein 2:0 ist noch kein Sieg. Bleibt fokussiert, spielt die Bälle einfacher und zielstrebiger. Lasst nicht nach – wir wollen das Ding heute klar machen!“

Mit dieser Motivation ging es zurück aufs Feld.

Zweite Halbzeit: Offensivfeuerwerk

Der SV Böhme setzte die Worte des Trainerteams perfekt um und legte eine beeindruckende zweite Hälfte hin:

51. Minute: Nach starkem Pressing kommt der Ball zu Phillip Blanke, der schneller als sein Gegenspieler ist und sicher zum 3:0 einschiebt.

61. Minute: Magnus Müller trifft zum zweiten Mal an diesem Tag. Nach schnellem Umschalten über Dildar Shaqouli steht er goldrichtig – 4:0!

74. Minute: Comeback-Moment: Sebastian Holzmüller köpfte nach einer Ecke von Justin-Alexander Müller zum 5:0 ein. Ein starkes Zeichen nach seiner Verletzungspause. 💪

81. Minute: Kai Kilian Heggen belohnt sich für eine bärenstarke Partie. Nach Doppelpass mit Filip Moniuk setzt er sich robust durch und erzielt das 6:0.

Zwischenzeitlich hätte es sogar noch höher ausfallen können: Bjarne Marquardt hämmerte einen Freistoß aus 20 Metern an den Pfosten, und kurz vor Schluss hatte Nico Sonders die große Chance auf das 7:0. Nach einem langen Ball von Keeper Jan Mertens war er frei durch, wurde jedoch vom gegnerischen Torwart knapp vor dem Strafraum zu Fall gebracht. Eigentlich eine klare Rote Karte, doch der Schiedsrichter beließ es ohne persönlichen Strafmaß.

Abpfiff & Fazit

Nach 90 Minuten pfiff Schiedsrichter Heinrich Clausing die Partie ab – und der SV Böhme feierte einen klaren 6:0-Sieg gegen den SC Tewel II 🎉.

Die Spieler bedankten sich mit einer Ehrenrunde bei den Fans, Freunden und Unterstützern, sowie bei Sponsor Bäderfuchs. Anschließend gab es noch eine kurze Teambesprechung.

Das Fazit des Trainerteams Mario Hörenkuhl und Mathias Tack fiel eindeutig aus:

„Eine überragende Teamleistung! Taktik, Einsatz und Wille haben gepasst – und endlich haben wir uns belohnt. Genau mit dieser Einstellung wollen wir weitermachen!“

Ausblick

Mit dem Rückenwind des ersten Saisonsiegs geht es am kommenden Sonntag, den 05.10.25, weiter. Dann empfangen wir zu Hause Eintracht Munster. Die Mission ist klar: An die Leistung anknüpfen und die nächsten Punkte in Böhme behalten! 🖤🤍