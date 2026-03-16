"Endlich belohnt" - Dinklage siegt im Derby gegen Lohne II

– Foto: Robert Gertzen

Der TV Dinklage hat das Derby bei BW Lohne II mit 3:1 für sich entschieden und sich damit für eine engagierte Leistung über die gesamte Spielzeit belohnt. Nach dem 2:0-Sieg im Hinspiel gewann der TVD auch das zweite Derby gegen den Aufsteiger..

Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen in der 22. Minute durch Theo Heimann in Führung. Nur acht Minuten später legte Arne Blömer nach und erhöhte auf 2:0 (30.). Auch nach der Pause blieb Dinklage die gefährlichere Mannschaft und baute den Vorsprung weiter aus: Fyn Hollmeyer traf in der 53. Minute zum 3:0.

BW Lohne II kam zwar noch einmal zurück ins Spiel, als Lukas Bothe in der 60. Minute zum 1:3 verkürzte, doch mehr ließ die Defensive der Gäste nicht mehr zu. Dinklage-Trainer Tobias Langemeyer zeigte sich nach dem Spiel zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft. „Ein absolut verdienter Sieg über die 90 Minuten. Ich freue mich so sehr für die Mannschaft, dass sie sich endlich belohnt hat.“ Nach sieben sieglosen Spiel ist der Bann jetzt endlich gebrochen.