"Endlich belohnt" - Altenoythe holt ersten Saisondreier in Schüttorf Schüttorf kassiert erste Saisonniederlage von NK · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Robert Gertzen

Der SV Altenoythe hat sich beim FC Schüttorf 09 mit 3:1 durchgesetzt. Nach einer torlosen ersten Hälfte fielen alle vier Treffer in den letzten 20 Minuten. Für den Aufsteiger waren es die ersten Punkte der neuen Saison.

„Völlig verdienter Sieg. Wir waren klar die bessere Mannschaft und haben uns heute endlich mal belohnt“, zeigte sich Altenoythes Co-Trainer Maik Koopmann zufrieden.

Schüttorfs Co-Trainer Dennis Große Vennekate sah zunächst eine ausgeglichene Begegnung. „Die erste Halbzeit war recht ausgeglichen, ohne große Torchancen auf beiden Seiten. Wir hatten mehr den Ball, Altenoythe stand meist tief und ist ab und zu ins Gegenpressing gegangen.“ Seine Mannschaft habe allerdings Probleme gehabt, sich Möglichkeiten herauszuspielen: „Wir hatten Schwierigkeiten, uns im Angriffsdrittel durchzukombinieren.“

Alle Tore nach dem Seitenwechsel Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Partie zunächst offen. Mit zunehmender Spielzeit wurde Altenoythe jedoch gefährlicher. „Zu dem Zeitpunkt, zu dem Altenoythe das 1:0 macht, kommt das nicht aus dem Nichts. Sie hatten vorher schon eine gute Möglichkeit und wir haben mit dem Ball nicht die richtige Lösung gefunden“, erklärte Große Vennekate. In der 72. Minute brachte der eingewechselte Luka Gabriel Vogel die Gäste mit 1:0 in Führung. Altenoythe legte in der 87. Minute nach, als Lennart Schönfisch zum 2:0 traf. Koopmann zeigte sich mit dem gesamten Auftritt seiner Mannschaft zufrieden: „Wirklich ein verdienter Sieg und eine tolle geschlossene Mannschaftsleistung. Es war wirklich top.“