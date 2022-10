Endlich!!!

Am 8. Spieltag belohnt sich Fichte ihren engagierten Auftritt endlich mit dem 2. Saisonsieg und das hoch verdient!

Man spürte von Beginn an der Partie - Fichte hat sich viel vorgenommen. Frühzeitiges Anlaufen setzte den Gegner immer wieder unter Druck. Schon nach 5 Minuten hatte Fichte den Torschrei auf den Lippen. Nach einer Ecke und einem gut platzierten Kopfball von Beyer konnte der Gast den Ball noch geradeso von der Linie kratzen. Nach 9 Spielminuten Fichte ohne Absicherung in der Abwehr spielend ermöglichte somit Ortrand die erste Chance für Wilder der aber am stark reagierenden Fichte Schlussmann Kossack scheiterte. 17. Minute – Wetzk aus 16m knapp vorbei. Nach 20 Minuten jubelte Kunersdorf vergebens ein klares Tor von Wetzk wurde wegen einer angeblichen Abseitsstellung nicht anerkannt. Der Torschütze von hinten durchlaufend nicht im Abseits aber Beyer im passiven Abseits. Der VAR schritt leider nicht ein!!!! Dann endlich (23.) die überfällige Fichte Führung. Ein fulminanter Knaller von Marius Gulbing klatschte aus ca. 16m an die Unterkante des Ortrander Tor der Ball hinter der Linie (Linienrichter zeigte sofort Tor an) und dann raus aus dem Tor. 26. Minute – Thiele aus 16m in die Arme des Fichte Keeper. In Minute 32 Fichtes Abwehr löchrig Wilder zentral am Sechzehner abziehend scheiterte aber am gut aufgelegten Kunersdorfer Torwart Kossack. Kurz darauf (38.) Flatterball aus 25m von Günther - Ortrand Keeper Taupitz mit Schwierigkeiten zur Ecke. 40. Minute dann der Ausgleich für den Gast durch Groll Fichtes Abwehr war eigentlich nur Begleitschutz! Zur Pause Unentschieden. Mit Beginn des 2. Spielabschnitt Ortrand nun präsenter. Fichte teilweise mit Schwierigkeiten hinten raus zu kommen. Es dauerte knapp eine Viertelstunde ehe Fichte wieder gefährlich vor das Ortrander Tor kam. 62. Minute – Kunkel auf rechts außen durch bis zur Grundlinie und Flanke auf den Kopf von Schlott der Ball verfehlte das Tor nur knapp. 71. Minute – Fichte geht wieder in Führung durch Schlott. Der Ball lief gut durch Fichtes Reihen und nach einer Kopfballstafette kam der Ball zu „Schlotti“ der aus ca. 16m abzog und mit großer Unterstützung des Gästekeepers verwandelte. 73. Minute – Fichte macht den Sack nicht zu. J. Gulbing Flanke an den 5m-Raum auf Wetzk der den Ball auf Schlott zurück legte aber „Schlotti“ prügelte den Ball über den Kasten. 85. Minute – und wieder Schlott und wieder nicht drin und in der ersten Minute der Nachspielzeit wieder mal „Schlotti“ und diesmal aus 11m den Torwart angeschossen. Dann endlich Ende. Jubel bei Fichte über den 2. Saisonsieg. Fichte scheint gerüstet für das Gemeindederby am nächsten Sonntag in Kolkwitz!!!