Endler-Ansage: »Machen keine Kaffeefahrt nach Straubing«

Christian Gottschalk (Sportlicher Leiter ATSV Kelheim): "Aller guten Dinge sind drei, so empfangen wir am Samstag den dritten Aufsteiger am dritten Spieltag. Geisenhausen ist mit einem Sieg und einer Niederlage gestartet. Wir wollen wie auch schon in den ersten beiden Spieltagen über unsere spielerische Stärke den Gegner bearbeiten. Das Ziel ist klar: die drei Punkte in Kelheim behalten und die gefährliche Offensive um Top-Scorer Michael Eller möglichst weit von unserem Tor entfernt halten."

Personal: Neben dem rotgesperrten Thomas Bauer muss auch Max Rabl nach einer Muskelverletzung aus dem Plattling-Spiel passen. Tobias Kellner ist weiterhin keine Option für den Kader.







Thomas Ertl (Abteilungsleiter TV Geisenhausen): "Nach der bitteren und unglücklichen Heimniederlage gegen den FC DJK Simbach gilt es, die Schlappe schnell aus den Köpfen zu bekommen und den Fokus auf das nächste Spiel zu richten. Wir stehen vor einer sehr hohen Auswärtshürde beim ATSV Kelheim. Diese Mannschaft gehört zu den Dinos der Liga und man darf sehr gespannt sein, wie sich die Jungspunde von Chefcoach Gerd Bogner dort präsentieren. Kelheim ist mit zwei Siegen perfekt in die Saison gestartet und wird vor Selbstvertrauen strotzen. Spielerisch können wir sicherlich mit vielen Mannschaften der Bezirksliga West mithalten. An der Effizienz in der Offensive und Körperlichkeit muss allerdings noch erheblich gearbeitet werden. Wir werden alles versuchen, dem Favoriten etwas Zählbares abzuknüpfen."



Personalien: Neu auf der Ausfallliste ist Rotsünder Tobias Aimer.