Endgültiger Abschied: Ould-Chikh kehrt Braunschweig den Rücken Heracles Almelo zieht Kaufoption – Mittelfeldspieler setzt Karriere in den Niederlanden fort von red · Heute, 13:31 Uhr · 0 Leser

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Bei Eintracht Braunschweig nimmt der Kader für die kommende Saison weiter Konturen an – und dazu gehören nicht nur Neuzugänge, sondern auch endgültige Abschiede. Walid Ould-Chikh wird nicht mehr ins Eintracht-Trikot zurückkehren. Der niederländische Erstligist Heracles Almelo hat die im Leihvertrag vereinbarte Kaufoption gezogen und den Offensivspieler fest verpflichtet.

Damit endet die Zeit des Mittelfeldakteurs in Braunschweig nach nur einer Saison. Ould-Chikh war im Juli 2024 zu den Löwen gewechselt, konnte sich jedoch nie dauerhaft durchsetzen. Insgesamt stehen lediglich neun Pflichtspieleinsätze für die Blau-Gelben zu Buche. Bereits im vergangenen Sommer hatten sich Verein und Spieler für eine Leihe in die Niederlande entschieden, um dem 25-Jährigen mehr Spielpraxis zu ermöglichen. Dort konnte er offenbar genügend Eindruck hinterlassen, um Heracles von einer festen Verpflichtung zu überzeugen.

Kessel spricht von guter Lösung Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel sieht den Transfer als sinnvolle Entscheidung für alle Beteiligten. „Walid hatte ein kompliziertes Jahr bei uns, weshalb die Leihe in die Niederlande im Sommer für ihn der richtige Schritt war“, erklärte Kessel. Dass Heracles nun die Kaufoption gezogen hat, überrascht die Verantwortlichen offenbar nicht. „Almelo hat sich nun entschieden, die vereinbarte Kaufoption zu ziehen. Wir sehen das als gute Lösung für alle Parteien an“, sagte der Sportchef.