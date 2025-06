„Endgültige Konsequenz hat gefehlt“: 1865 Dachau patzt bei Generalprobe vor Sparkassen-Cup

Bei sommerlichen 36 Grad lieferten sich beide Teams eine engagierte Partie. Besonders erwähnenswert ist die Leistung der Dachauer, die bereits am Vormittag ein intensives, 40-minütiges Training absolviert hatten. Die gesamte Mannschaft bewältigte dabei die Martin-Huber-Treppe mit 100 Stufen mehrfach, was auch die Gäste des Restaurants Rossini oben an der Treppe beeindruckte, die von den 65-Kickern zum Essen eine Extravorstellung serviert bekamen.

In der ersten Halbzeit dominierten schnelle Aktionen und zahlreiche Zweikämpfe, jedoch fehlte es an zwingenden Chancen im Strafraum. Das einzige Highlight vor der Pause war das 0:1 durch Dornachs Fabian Aicher, der in der 40. Minute mit einem Distanzschuss aus 20 Metern in den linken Winkel traf.

Zur zweiten Halbzeit wechselte Dachau die komplette Mannschaft aus, wodurch das Spiel einen neuen Charakter erhielt. Den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielte Sebastian Löser nach einer gelungenen Kombination mit John Haist. Doch wenig später gelang den Gästen der Siegtreffer zum 1:2-Endstand.