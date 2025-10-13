Fotos Fussball: Denklingen - MTV München, Bezirksliga, 2025 – Foto: Holger Wieland

Endgültig im Abstiegskampf angekommen ‒ Denklingen verliert gegen MTV Verlinkte Inhalte BZL Oberbayern Süd MTV München Denklingen

Der VfL Denklingen verliert gegen den MTV München mit 0:3 und ist endgültig im Tabellenkeller angekommen. Die nächsten Wochen werden entscheidend.

Die Kicker des VfL Denklingen gehen schweren Zeiten entgegen. Auch gegen den MTV München gelang es dem Verein für Leibesübungen nicht, seine schwarze Serie zu beenden. Mit 0:3 (0:3) musste sich das Team von Trainer Christoph Schmitt am Ende gegen den Männerturnverein von 1879 geschlagen geben und blieb damit auch im neunten Spiel in Folge ohne Sieg. In der Rangliste hat der Tabellenelfte nun den Anschluss an das gesicherte Mittelfeld verloren. Fünf Punkte beträgt inzwischen der Abstand zum SV Raisting, der sich langsam aus der Abstiegszone heraus gearbeitet hat, während Denklingen Woche für Woche immer tiefer in den Abstiegssog hinein gerät. Erst Planegg, dann Gilching ‒ Denklinger Fahrplan macht wenig Hoffnung

Angesichts der jüngsten Ergebnisse besteht wenig Hoffnung, dass der VfL die Misere noch vor der Winterpause beendet. Die nächsten Gegner verheißen nichts Gutes. Zunächst geht es nach Pullach, bevor die erste Saisonhälfte gegen den TSV Gilching ausklingt. Danach folgen die Duelle gegen Geiselbullach und Wolfratshausen, die ebenfalls um ihre Existenz in der Liga fürchten müssen. Das Jahr beschließt der VfL schließlich mit dem Heimspiel gegen den SV Untermenzing. Bereits Mitte der ersten Halbzeit waren die Platzherren hoffnungslos ins Hintertreffen geraten. Nach einer Viertelstunde sorgte Valentin Dammasch für lange Gesichter bei den Gastgebern. Der Frust wurde noch größer als der Spielmacher des Tabellenfünften der Bezirksliga Süd nur sechs Minuten später auf 2:0 erhöhte. Nach diesen beiden Treffern waren die Denklinger so durcheinander, dass sie sich prompt auch noch das 0:3 durch Alexander Kaltner einfingen. Die Partie war für die Gastgeber bereits gelaufen, bevor sie richtig begonnen hatte.