Kann der Sturm dem Favoriten aus Erlbach ein Bein stellen? – Foto: Simon Eiler
»Endgültig angekommen«: Jetzt will der Sturm Topteam Erlbach ärgern
Freitag - 8. Spieltag: Hauzenberg empfängt die Oberbayern aus dem Holzland
Es ist vollbracht: Auch wenn`s vergangene Woche nicht zum ersehnten Auswärtssieg gereicht hat, so konnte der FC Sturm Hauzenberg zumindest den ersten Punkt in der Bayernliga Süd einfahren. Zu Gast bei Türkspor Augsburg gab`s ein 1:1. Am morgigen Freitagabend kommt nun mit dem SV Erlbach ein Topteam ins Staffelbergstadion, das seit geraumer Zeit ans Tor zur Regionalliga klopft.
Das sagt Hauzenbergs Trainer Dominik Schwarz vor dem Duell mit der Truppe aus dem Holzland im oberbayerisch-niederbayerischen Grenzgebiet: "Mit Erlbach treffen wir nun auf eine absolute Spitzenmannschaft, die auch in dieser Saison ein gewichtiges Wort beim Kampf um die vorderen Plätze mitreden wird. Neben einer herausragenden Defensive verfügt die Lechner-Elf unter anderem mit Thiel und Wiedl über viel Qualität in der Offensive und generell enorme Wucht und Intensität über 90 Minuten. Wir sind endgültig angekommen in der Liga, konnten erstmals punkten und freuen uns auf das Flutlichtmatch, in dem wir befreit aufspielen können und alles versuchen wollen, um den großen Favoriten zu ärgern."
Personalien FC Sturm Hauzenberg: Fabian Wiesmaier und Philipp Michl fehlen urlaubsbedingt. Kilian Heß, Hannes Strohmaier, Moritz Gerhartinger Anton Hobelsberger und Joris Wagner müssen verletzungsbedingt passen. Hannes Hobelsberger hingegen hat seine Rotsperre abgesessen und steht wieder zur Verfügung.
Das sagt Erlbachs Trainer Lukas Lechner: "Wir kennen die Hauzenberger Mannschaft gut. Auch ich persönlich kenne die Trainer Dominik Schwarz und Alex Geiger sehr gut und wir freuen uns einfach auf das Flutlicht-Match in Niederbayern. Hauzenberg ist definitiv besser, als es die bisherige Punkteausbeute suggeriert. Dennoch ist es unser Anspruch, aus Hauzenberg etwas mitzunehmen."
Personalien SV Erlbach: Innenverteidiger Yannick Seils muss wegen muskulärer Probleme passen. Zudem fehlen die beiden langzeitverletzten Simon Hefter und Pascal Linhart.