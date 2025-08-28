»Endgültig angekommen«: Jetzt will der Sturm Topteam Erlbach ärgern

Es ist vollbracht: Auch wenn`s vergangene Woche nicht zum ersehnten Auswärtssieg gereicht hat, so konnte der FC Sturm Hauzenberg zumindest den ersten Punkt in der Bayernliga Süd einfahren. Zu Gast bei Türkspor Augsburg gab`s ein 1:1. Am morgigen Freitagabend kommt nun mit dem SV Erlbach ein Topteam ins Staffelbergstadion, das seit geraumer Zeit ans Tor zur Regionalliga klopft.

Personalien FC Sturm Hauzenberg: Fabian Wiesmaier und Philipp Michl fehlen urlaubsbedingt. Kilian Heß, Hannes Strohmaier, Moritz Gerhartinger Anton Hobelsberger und Joris Wagner müssen verletzungsbedingt passen. Hannes Hobelsberger hingegen hat seine Rotsperre abgesessen und steht wieder zur Verfügung.

Das sagt Erlbachs Trainer Lukas Lechner: "Wir kennen die Hauzenberger Mannschaft gut. Auch ich persönlich kenne die Trainer Dominik Schwarz und Alex Geiger sehr gut und wir freuen uns einfach auf das Flutlicht-Match in Niederbayern. Hauzenberg ist definitiv besser, als es die bisherige Punkteausbeute suggeriert. Dennoch ist es unser Anspruch, aus Hauzenberg etwas mitzunehmen."

Personalien SV Erlbach: Innenverteidiger Yannick Seils muss wegen muskulärer Probleme passen. Zudem fehlen die beiden langzeitverletzten Simon Hefter und Pascal Linhart.