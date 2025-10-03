Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Spielvorbericht
Der FC Blau-Weiß Friesdorf hat am Sonntag den Tabellenführer zu Gast. – Foto: Boris Hempel
Endet der Oberpleis-Lauf? Gastspiel beim FC Blau-Weiß Friesdorf
Bezirksliga, Staffel 2: Mit Blau-Weiß Friesdorf und dem TuS Oberpleis treffen zwei Aufstiegsaspiranten aufeinander. Gerade auf Friesdorf dürfte eine knifflige Aufgabe warten.
Es ist gar nicht so lange her, da wäre es noch unvorstellbar gewesen, dass dieses Duell in der Bezirksliga stattfindet. Sowohl Blau-Weiß Friesdorf als auch der TuS Oberpleis waren in den vergangenen Jahren immer in ganz anderen Sphären unterwegs. Friesdorf war 2023 noch in der Mittelrheinliga unterwegs, Oberpleis stieg 2012 aus der Mittelrhein- in die Landesliga ab und hielt sich bis zu diesem Sommer dort. Jetzt kämpfen beide um den Aufstieg in die sechsthöchste Spielklasse.
Die jüngere Vergangenheit der beiden Vereine zeigt, welchen Stellenwert das Duell am sechsten Spieltag hat - und im Laufe der Saison noch entfalten könnte. Einiges spricht im Topduell für den TuS Oberpleis, der bisher alle fünf Spiele gewonnen hat und so in kurzer Zeit schon ein kleines Polster auf Friesdorf aufgebaut hat. Dass dem so ist, hängt allerdings auch viel mit dem Saisonstart der Blau-Weißen zusammen. Friesdorf startete mit einem Punkt aus zwei Spielen, nahm dann aber so richtig Fahrt auf.
Beim Blick auf das Aufstiegsgeschehen, sollte man derweil auch ein Auge auf die Partie des SC Uckerath und der SV Deutz 05 II werfen. Aufsteiger Deutz ist mit vier Siegen aus vier Spielen überragend in die Partie gestartet und so neben Oberpleis das einzige perfekte Team bisher. Beim SC Uckerath stockt der Motor noch etwas, trotzdem ist das Topteam der vergangenen Jahre auch in dieser Spielzeit noch lange nicht gänzlich abzuschreiben. Das Duell zwischen Uckerath und der Deutzer Reserve gab es bisher noch nie - am Sonntag wartet also eine interessante Premiere.