Endet der Oberpleis-Lauf? Gastspiel beim FC Blau-Weiß Friesdorf

Die jüngere Vergangenheit der beiden Vereine zeigt, welchen Stellenwert das Duell am sechsten Spieltag hat - und im Laufe der Saison noch entfalten könnte. Einiges spricht im Topduell für den TuS Oberpleis, der bisher alle fünf Spiele gewonnen hat und so in kurzer Zeit schon ein kleines Polster auf Friesdorf aufgebaut hat. Dass dem so ist, hängt allerdings auch viel mit dem Saisonstart der Blau-Weißen zusammen. Friesdorf startete mit einem Punkt aus zwei Spielen, nahm dann aber so richtig Fahrt auf.

Die weiteren Spiele des 6. Spieltags

Beim Blick auf das Aufstiegsgeschehen, sollte man derweil auch ein Auge auf die Partie des SC Uckerath und der SV Deutz 05 II werfen. Aufsteiger Deutz ist mit vier Siegen aus vier Spielen überragend in die Partie gestartet und so neben Oberpleis das einzige perfekte Team bisher. Beim SC Uckerath stockt der Motor noch etwas, trotzdem ist das Topteam der vergangenen Jahre auch in dieser Spielzeit noch lange nicht gänzlich abzuschreiben. Das Duell zwischen Uckerath und der Deutzer Reserve gab es bisher noch nie - am Sonntag wartet also eine interessante Premiere.