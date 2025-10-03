 2025-10-02T08:44:29.515Z

Spielvorbericht
Der FC Blau-Weiß Friesdorf hat am Sonntag den Tabellenführer zu Gast.
Endet der Oberpleis-Lauf? Gastspiel beim FC Blau-Weiß Friesdorf

Bezirksliga, Staffel 2: Mit Blau-Weiß Friesdorf und dem TuS Oberpleis treffen zwei Aufstiegsaspiranten aufeinander. Gerade auf Friesdorf dürfte eine knifflige Aufgabe warten.

Es ist gar nicht so lange her, da wäre es noch unvorstellbar gewesen, dass dieses Duell in der Bezirksliga stattfindet. Sowohl Blau-Weiß Friesdorf als auch der TuS Oberpleis waren in den vergangenen Jahren immer in ganz anderen Sphären unterwegs. Friesdorf war 2023 noch in der Mittelrheinliga unterwegs, Oberpleis stieg 2012 aus der Mittelrhein- in die Landesliga ab und hielt sich bis zu diesem Sommer dort. Jetzt kämpfen beide um den Aufstieg in die sechsthöchste Spielklasse.

So., 05.10.2025, 15:30 Uhr
FC Blau-Weiß Friesdorf
FC Blau-Weiß FriesdorfFriesdorf
TuS 05 Oberpleis
TuS 05 OberpleisOberpleis
15:30

Die jüngere Vergangenheit der beiden Vereine zeigt, welchen Stellenwert das Duell am sechsten Spieltag hat - und im Laufe der Saison noch entfalten könnte. Einiges spricht im Topduell für den TuS Oberpleis, der bisher alle fünf Spiele gewonnen hat und so in kurzer Zeit schon ein kleines Polster auf Friesdorf aufgebaut hat. Dass dem so ist, hängt allerdings auch viel mit dem Saisonstart der Blau-Weißen zusammen. Friesdorf startete mit einem Punkt aus zwei Spielen, nahm dann aber so richtig Fahrt auf.

So., 05.10.2025, 15:15 Uhr
SC Uckerath
SC UckerathSC Uckerath
Sportvereinigung Deutz 05
Sportvereinigung Deutz 05Deutz 05 II
15:15

Beim Blick auf das Aufstiegsgeschehen, sollte man derweil auch ein Auge auf die Partie des SC Uckerath und der SV Deutz 05 II werfen. Aufsteiger Deutz ist mit vier Siegen aus vier Spielen überragend in die Partie gestartet und so neben Oberpleis das einzige perfekte Team bisher. Beim SC Uckerath stockt der Motor noch etwas, trotzdem ist das Topteam der vergangenen Jahre auch in dieser Spielzeit noch lange nicht gänzlich abzuschreiben. Das Duell zwischen Uckerath und der Deutzer Reserve gab es bisher noch nie - am Sonntag wartet also eine interessante Premiere.

Die weiteren Spiele des 6. Spieltags

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
FC Hertha Rheidt
FC Hertha RheidtFC H. Rheidt
SV Rot-Weiß Merl
SV Rot-Weiß MerlRW Merl
15:00

_________________________

So., 05.10.2025, 12:00 Uhr
SV Leuscheid
SV LeuscheidSV Leuscheid
SV Niederbachem
SV NiederbachemNiederbachem
12:00live

_________________________

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
TuRa Germania Oberdrees
TuRa Germania OberdreesOberdrees
VfR Hangelar
VfR HangelarVfR Hangelar
15:00

_________________________

So., 05.10.2025, 15:15 Uhr
TuS Buisdorf
TuS BuisdorfTuS Buisdorf
Wahlscheider SV
Wahlscheider SVWahlscheid
15:15live

_________________________

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
1. FC Niederkassel
1. FC NiederkasselNiederkassel
SC Volmershoven-Heidgen
SC Volmershoven-HeidgenVolmershoven
15:00

_________________________

