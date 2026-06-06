 2026-06-03T09:07:03.210Z

Allgemeines

Endenich-Sieg eröffnet den Spieltag - Es geht um die Endplatzierungen

Landesliga Mittelrhein Staffel 1: Schon vor dem letzten Spieltag stehen alle Absteiger und Aufsteiger fest. Somit bleiben nur die Endplatzierungen im Tabellenmittelfeld offen.rnrn

von Tristan-Yannick Benten · Heute, 08:45 Uhr · 0 Leser
Endenich siegt zum Abschluss
Endenich siegt zum Abschluss – Foto: Boris Hempel

Verlinkte Inhalte

LL Mittelrhein St. 1
FV Endenich
Lindenthal
Bad Honnef
Schlebusch

Landesliga Mittelrhein Staffel 1: Eine Spannung kann der letzte Spieltag nicht mehr generieren. Seit dem vergangenen Wochenende steht der FSV SW Neunkirchen-Seelscheid als Meister, der SC Borussia Lindenthal-Hohenlind als Aufsteiger und die Spielvereinigung Flittard als Absteiger fest. Allerdings geht es für einige Vereine noch um die Endplatzierung.

Gestern, 20:00 Uhr
FV Bonn-Endenich
FV Bonn-EndenichFV Endenich
SC Rheinbach
SC RheinbachSC Rheinbach
3
2
Abpfiff

Bereits am Freitagabend empfing der FV Bonn-Endenich den SC Rheinbach. Nils-Simon Remagen (24.) brachte die Hausherren in Führung, ehe Elvin Jashari ausglich (37.). Kurz vor der Halbzeitpause brachte Ebrima Demba die Gastgeber wieder in Front, bevor Nick Maier kurz nach Wiederbeginn auf 3:1 erhöhte (48.). Der 2:3-Anschlusstreffer von Mohammed Bakkali änderte nichts am Heimerfolg der Bonner, die zunächst auf Platz vier springen.

Neunkirchen will Saison krönen

Morgen, 15:00 Uhr
FSV SW Neunkirchen-Seelscheid
FSV SW Neunkirchen-SeelscheidNeunk.-Seel.
1. FC Spich
1. FC Spich1. FC Spich
15:00live

Nach dem Aufstieg konnte der FSV SW Neunkirchen-Seelscheid am vergangenen Spieltag auch die Meisterschaft feiern. Nun trifft der Liga-Primus im letzten Spiel der Saison auf den 1. FC Spich.

"Wir haben unser letztes Heimspiel und da wollen wir natürlich nochmal eine gute Leistung abzurufen und das Spiel erfolgreich gestalten", sagte Jan-Henrik Heinen, der sportliche Leiter in Neunkirchen. Auch wenn sein Team nichts mehr zu verlieren hat glaubt er, dass seine Mannschaft alles geben wird. "Die Spannung ist mit den gefallenen Entscheidungen möglicherweise und auch verständlicherweise etwas abgefallen nach einer langen, erfolgreichen Saison. Nichtsdestotrotz wollen die Jungs natürlich nochmal die drei Punkte holen", verriet er.

Mit einem weiteren Erfolg würde der FSV eine erfolgreiche Spielzeit krönen. Spich könnte zeitgleich mehrere Plätze in der Tabelle gut machen.

Die weiteren Partien:

Morgen, 15:15 Uhr
SSV Homburg-Nümbrecht
SSV Homburg-NümbrechtNümbrecht
SC Borussia Lindenthal-Hohenlind
SC Borussia Lindenthal-HohenlindLindenthal
15:15

Der SC Borussia Lindenthal-Hohenlind steht als zweiter Aufsteiger in die Oberliga fest. Gegen den SSV Homburg-Nümbrecht soll eine starke Saison einen gebührenden Abschied erhalten. Der SSV wird die Spielzeit unabhängig vom Ergebnis auf Platz sechs beenden.

Morgen, 14:00 Uhr
SV Schlebusch
SV SchlebuschSchlebusch
FV Bad Honnef
FV Bad HonnefBad Honnef
14:00

Der SV Schlebusch hat den Klassenerhalt sicher und könnte mit einem Erfolg bis auf den zehnten Rang springen. Der FV Bad Honnef will derweil Platz vier zurückerobern.

Morgen, 15:15 Uhr
SC Blau-Weiß 06 Köln
SC Blau-Weiß 06 KölnBlau-Weiß
SC Fortuna Bonn
SC Fortuna BonnFortuna Bonn
15:15

Seit geraumer Zeit steht der Abstieg des SC Fortuna Bonn fest. In den vergangenen Wochen präsentierte sich das Tabellenschlusslicht allerdings wieder stärker. Gegen den SC Blau-Weiß Köln, der den siebten Rang im Blick hat, wollen sich die Bonner mit einem guten Gefühl aus der Liga verabschieden.

Morgen, 15:15 Uhr
FV Wiehl 2000
FV Wiehl 2000FV Wiehl
SV Grün-Weiss Brauweiler 1961
SV Grün-Weiss Brauweiler 1961Brauweiler
15:15live

Mit dem Aufstieg wurde es noch nichts für den SV Grün-Weiss Brauweiler, der die Spielzeit auf einem starken dritten Platz beenden wird. Gegner FV Wiehl will derweil den zehten Rang erklimmen.

Morgen, 15:00 Uhr
TuS Mondorf 1920
TuS Mondorf 1920TuS Mondorf
Spielvereinigung 1920 Köln-Flittard
Spielvereinigung 1920 Köln-FlittardSpV Flittard
15:00live

Die Spielvereinigung Flittard muss den Weg in die Bezirksliga antreten. Im letzten Spiel will der Absteiger sich mit einem Dreier verabschieden. Der TuS Mondorf will gleichzeitig zum Abschluss den Negativtrend beenden.