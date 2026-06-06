Endenich-Sieg eröffnet den Spieltag - Es geht um die Endplatzierungen

Landesliga Mittelrhein Staffel 1: Eine Spannung kann der letzte Spieltag nicht mehr generieren. Seit dem vergangenen Wochenende steht der FSV SW Neunkirchen-Seelscheid als Meister, der SC Borussia Lindenthal-Hohenlind als Aufsteiger und die Spielvereinigung Flittard als Absteiger fest. Allerdings geht es für einige Vereine noch um die Endplatzierung.
Bereits am Freitagabend empfing der FV Bonn-Endenich den SC Rheinbach. Nils-Simon Remagen (24.) brachte die Hausherren in Führung, ehe Elvin Jashari ausglich (37.). Kurz vor der Halbzeitpause brachte Ebrima Demba die Gastgeber wieder in Front, bevor Nick Maier kurz nach Wiederbeginn auf 3:1 erhöhte (48.). Der 2:3-Anschlusstreffer von Mohammed Bakkali änderte nichts am Heimerfolg der Bonner, die zunächst auf Platz vier springen.
Nach dem Aufstieg konnte der FSV SW Neunkirchen-Seelscheid am vergangenen Spieltag auch die Meisterschaft feiern. Nun trifft der Liga-Primus im letzten Spiel der Saison auf den 1. FC Spich.
"Wir haben unser letztes Heimspiel und da wollen wir natürlich nochmal eine gute Leistung abzurufen und das Spiel erfolgreich gestalten", sagte Jan-Henrik Heinen, der sportliche Leiter in Neunkirchen. Auch wenn sein Team nichts mehr zu verlieren hat glaubt er, dass seine Mannschaft alles geben wird. "Die Spannung ist mit den gefallenen Entscheidungen möglicherweise und auch verständlicherweise etwas abgefallen nach einer langen, erfolgreichen Saison. Nichtsdestotrotz wollen die Jungs natürlich nochmal die drei Punkte holen", verriet er.
Mit einem weiteren Erfolg würde der FSV eine erfolgreiche Spielzeit krönen. Spich könnte zeitgleich mehrere Plätze in der Tabelle gut machen.
Die weiteren Partien:
Der SC Borussia Lindenthal-Hohenlind steht als zweiter Aufsteiger in die Oberliga fest. Gegen den SSV Homburg-Nümbrecht soll eine starke Saison einen gebührenden Abschied erhalten. Der SSV wird die Spielzeit unabhängig vom Ergebnis auf Platz sechs beenden.
Der SV Schlebusch hat den Klassenerhalt sicher und könnte mit einem Erfolg bis auf den zehnten Rang springen. Der FV Bad Honnef will derweil Platz vier zurückerobern.
Seit geraumer Zeit steht der Abstieg des SC Fortuna Bonn fest. In den vergangenen Wochen präsentierte sich das Tabellenschlusslicht allerdings wieder stärker. Gegen den SC Blau-Weiß Köln, der den siebten Rang im Blick hat, wollen sich die Bonner mit einem guten Gefühl aus der Liga verabschieden.
Mit dem Aufstieg wurde es noch nichts für den SV Grün-Weiss Brauweiler, der die Spielzeit auf einem starken dritten Platz beenden wird. Gegner FV Wiehl will derweil den zehten Rang erklimmen.
Die Spielvereinigung Flittard muss den Weg in die Bezirksliga antreten. Im letzten Spiel will der Absteiger sich mit einem Dreier verabschieden. Der TuS Mondorf will gleichzeitig zum Abschluss den Negativtrend beenden.