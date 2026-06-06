Endenich-Sieg eröffnet den Spieltag - Es geht um die Endplatzierungen

Nach dem Aufstieg konnte der FSV SW Neunkirchen-Seelscheid am vergangenen Spieltag auch die Meisterschaft feiern. Nun trifft der Liga-Primus im letzten Spiel der Saison auf den 1. FC Spich.

"Wir haben unser letztes Heimspiel und da wollen wir natürlich nochmal eine gute Leistung abzurufen und das Spiel erfolgreich gestalten", sagte Jan-Henrik Heinen, der sportliche Leiter in Neunkirchen. Auch wenn sein Team nichts mehr zu verlieren hat glaubt er, dass seine Mannschaft alles geben wird. "Die Spannung ist mit den gefallenen Entscheidungen möglicherweise und auch verständlicherweise etwas abgefallen nach einer langen, erfolgreichen Saison. Nichtsdestotrotz wollen die Jungs natürlich nochmal die drei Punkte holen", verriet er.

Mit einem weiteren Erfolg würde der FSV eine erfolgreiche Spielzeit krönen. Spich könnte zeitgleich mehrere Plätze in der Tabelle gut machen.

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