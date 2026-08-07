Ende sieht "brutal schlechte" erste Hälfte bei Fortunas Auftaktpleite

Die Enttäuschung war Fortuna Düsseldorf nach der 1:2-Niederlage zum Drittliga-Auftakt beim SV Waldhof Mannheim deutlich anzumerken. Trainer Alexander Ende fand nach dem Schlusspfiff klare Worte, sprach am Mikrofon von Magenta Sport von einer "brutal schlechten ersten Halbzeit gegen den Ball" und machte vor allem die fehlende Kompaktheit seiner Schützlinge für die Auftaktniederlage verantwortlich.

Zur Pause reagierte der Fortuna-Coach mit einem Dreifachwechsel. Dominique Heintz blieb nach seiner Gelben Karte vorsichtshalber in der Kabine, Eric Hottmann und Philipp Förster machten Platz für Jordi Paulina und Jomaine Consbruch. "Wir wollten die Kette höher schieben. Mit einem bereits verwarnten Innenverteidiger war uns das zu riskant. Und Paulina hat eine überragende Vorbereitung gespielt und bringt noch einmal mehr Tiefgang." Trotzdem folgte der nächste Nackenschlag. Mannheim erzielte direkt der Pause durch Julian Ulbricht den Treffer zum 2:0. Dem Rückstand liefen die Düsseldorfer für den Rest des Spiels hinterher.

"Wir wollten kompakt sein, wir waren alles andere als kompakt. Wir haben Riesenräume gehabt und nie Zugriff bekommen", analysierte Ende. Zwar habe seine Mannschaft auch im ersten Durchgang ihre Chancen nach vorne gehabt, insgesamt sei das Defensivverhalten aber unter den eigenen Ansprüchen gewesen. "Wenn du hier bestehen willst, dann darfst du nicht eine Halbzeit gegen den Ball so wegschenken."

"Die Abstände waren viel zu groß"

Auch Routinier Matthias Zimmermann sparte nicht mit Selbstkritik. "Wir haben noch viel Arbeit vor uns. Die letzte Kette stand zu tief, wir sind vorne angelaufen. Die Abstände waren viel zu groß." Gleichzeitig wollte der 34-Jährige den Auftritt nicht ausschließlich negativ bewerten. "Wir hatten trotzdem drei oder vier gute Ballgewinne und hätten in der ersten Halbzeit auch ein Tor machen können." Auf die umstrittene Szene aus der Anfangsphase, als Waldhof-Verteidiger Lukas Klünter den durchstartenden Fabian Schleusener zu Fall brachte, wollte Zimmermann die Niederlage nicht reduzieren. "Für mich ist es eine rote Karte. Aber ich kann den Schiedsrichter auch verstehen. Es war die vierte Minute des ersten Spiels. Trotzdem dürfen wir das nicht an dieser Szene festmachen."

Positiv nahm der Mittelfeldmann vor allem die Reaktion seiner Mannschaft nach der Pause mit. "Die Jungen kamen rein und haben Dampf gemacht. Es liegt nicht daran, dass wir nicht wollen. Wir haben einfach viel Arbeit vor uns."

Dass der Zweitliga-Absteiger künftig Woche für Woche als Favorit antreten wird, überraschte Ende nicht. "Ich habe vorher gesagt, dass es hier hitzig und emotional wird. Genau das wird unsere Aufgabe in dieser Saison sein." Auch Zimmermann blickte trotz der Enttäuschung nach vorne. "Alle wollen uns schlagen. Deshalb müssen wir jedes Spiel mit 100 oder 120 Prozent angehen. Dann werden wir auch wieder Siege einfahren."

Schiedsrichterin Michel ordnet strittige Szene ein

Nach der Partie erklärte Schiedsrichterin Fabienne Michel ihre Sichtweise auf die strittige Szene und den nicht gegebenen Platzverweis. "Im laufenden Spiel hat mir die Klarheit gefehlt. Wenn mir diese Klarheit fehlt, gehe ich nicht auf eine Extrementscheidung", sagte Michel. Nach Ansicht der TV-Bilder räumte sie jedoch ein, dass die Szene durchaus anders bewertet werden könne: "Wenn ich mir das jetzt in der Zeitlupe anschaue, sehe ich, dass da ein Griff da ist. Es ist eine super kritische Szene."

Die Unparteiische betonte zudem, dass sie sich von den Protesten der Düsseldorfer nicht habe beeinflussen lassen. "Ich wusste, dass ich an dieser Szene gemessen werde. Deshalb konnte ich danach nicht plötzlich kleinlich pfeifen. Ich habe meine großzügige Linie bis zum Ende beibehalten."