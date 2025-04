Ende nach drei Minuten: Kürzestes Fußballspiel aller Zeiten?

Der Amateurfußball schreibt immer wieder kuriose Geschichten, so auch beim Spiel zwischen dem SV Genc Osman Duisburg II und dem SC Wacker Dinslaken in der Duisburger Kreisliga A, Gruppe 2. Wer sich den offiziellen Spielbericht anschaut, wird nur auf den dritten oder vierten Blick feststellen, dass an diesem 2:0-Erfolg der Dinslakener etwas nicht stimmen kann. Es war womöglich das kürzeste Fußballspiel aller Zeiten.