Ende nach 42 Minuten: Spielabbruch in der Gruppenliga Teaser GL GI/MR: +++ 42 Minuten lang stehen der FC Cleeberg und der FC Burgsolms in der Fußball-Gruppenliga auf dem Rasen. Dann sorgt eine Szene kurz vor der Halbzeit für einen Spielabbruch +++ von Redaktion · Heute, 22:08 Uhr · 0 Leser

Das Spiel in der Fußball-Gruppenliga zwischen dem FC Cleeberg und dem FC Burgsolms muss nach 42. Minuten abgebrochen werden. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Langgöns-Oberkleen. Nur 42 Minuten lang dauerte am Freitagabend der Auftakt des 32. Spieltages in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg. Dann wurde die Partie auf dem Kunstrasenplatz in Oberkleen zwischen dem gastgebenden FC Cleeberg und dem FC Burgsolms aufgrund einer Verletzung von Kevin Weidner abgebrochen.