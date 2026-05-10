 2026-05-06T12:44:31.715Z

Ligabericht

Ende nach 42 Minuten: Spielabbruch in der Gruppenliga

Teaser GL GI/MR: +++ 42 Minuten lang stehen der FC Cleeberg und der FC Burgsolms in der Fußball-Gruppenliga auf dem Rasen. Dann sorgt eine Szene kurz vor der Halbzeit für einen Spielabbruch +++

von Redaktion · Heute, 22:08 Uhr · 0 Leser
Das Spiel in der Fußball-Gruppenliga zwischen dem FC Cleeberg und dem FC Burgsolms muss nach 42. Minuten abgebrochen werden. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa
Das Spiel in der Fußball-Gruppenliga zwischen dem FC Cleeberg und dem FC Burgsolms muss nach 42. Minuten abgebrochen werden. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

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GL Gießen/Marburg
FC Cleeberg
FC Burgsolms

Langgöns-Oberkleen. Nur 42 Minuten lang dauerte am Freitagabend der Auftakt des 32. Spieltages in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg. Dann wurde die Partie auf dem Kunstrasenplatz in Oberkleen zwischen dem gastgebenden FC Cleeberg und dem FC Burgsolms aufgrund einer Verletzung von Kevin Weidner abgebrochen.

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