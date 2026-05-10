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Ligabericht
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Ende nach 42 Minuten: Spielabbruch in der Gruppenliga
Teaser GL GI/MR: +++ 42 Minuten lang stehen der FC Cleeberg und der FC Burgsolms in der Fußball-Gruppenliga auf dem Rasen. Dann sorgt eine Szene kurz vor der Halbzeit für einen Spielabbruch +++
Langgöns-Oberkleen. Nur 42 Minuten lang dauerte am Freitagabend der Auftakt des 32. Spieltages in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg. Dann wurde die Partie auf dem Kunstrasenplatz in Oberkleen zwischen dem gastgebenden FC Cleeberg und dem FC Burgsolms aufgrund einer Verletzung von Kevin Weidner abgebrochen.