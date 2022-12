Ende Juli beginnt die neue Spielzeit in der Regionalliga Der Verband hat den Rahmenterminkalender vorgelegt. Dabei sind auch unterschiedliche Klassengrößen berücksichtigt worden.

Der Fußballausschuss des Westdeutschen Fußballverbandes (WDFV) hat den Rahmenterminkalender für die Saison 2023/2024 in der Regionalliga West der Männer verabschiedet. Die Regionalliga West startet am Wochenende vom 28. bis 31. Juli 2023 in die nächste Spielzeit.

In der laufenden Saison 2022/2023 befinden sich 18 Mannschaften mit 34 Spieltagen im Spielbetrieb, unter anderem der SV Rödinghausen. Sollte es mehr als einen Absteiger aus der 3. Liga in die Regionalliga West geben, würde diese aufgestockt. Falls es keinen Absteiger aus der 3. Liga gibt, müssten nur drei Teams die Regionalliga West nach unten verlassen.

Die Regionalliga West startet Ende Juli 2023 in ihre zwölfte Saison nach der Spielklassen-Reform. Der zweite Spieltag ist für das Wochenende 4. bis 7. August angesetzt. Nach dem 19. beziehungsweise 21. Spieltag am Wochenende 8. bis 11. Dezember 2023 soll – unter Vorbehalt der Ansetzung von eventuell ausstehenden Nachholspielen – die Winterpause beginnen. Am 2. bis 5. Februar 2024 soll der Spielbetrieb in der Regionalliga West mit dem 20. beziehungsweise 22. Spieltag wieder aufgenommen werden.