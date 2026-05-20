Ende ist für Fortuna der "beste Trainer in 2. und 3. Liga"

Nach dem historischen Absturz von Fortuna Düsseldorf in die 3. Liga steht der Verein vor einem tiefgreifenden Neustart. Der Kader wird sich verändern, wirtschaftlich muss genauer geplant werden, und auch die sportliche Ausrichtung steht auf dem Prüfstand. Eine zentrale Frage war dabei zuletzt, wie es mit Trainer Alexander Ende weitergeht. Sportvorstand Sven Mislintat hat sich nun klar positioniert - und den Coach ausdrücklich gestützt.
„Der Abstieg ist eine Entwicklung aus mehreren Jahren. Alex hatte den besten Punkteschnitt ohne eine richtige Vorbereitung. Unter ihm war eine klare Handschrift zu erkennen. Er kennt die 3. Liga in- und auswendig. Ich nehme ihn komplett aus der Kritik heraus. Es wäre maximal unfair, ihn dafür verantwortlich zu machen. Er ist für uns ganz klar der beste Trainer in der 2. und 3. Liga“, sagte Mislintat in den Vereinsmedien.
Damit macht der Sportvorstand deutlich, dass Fortuna den Abstieg nicht an den letzten Wochen unter Ende festmacht. Der Trainer hatte die Mannschaft in einer schwierigen Phase übernommen und konnte den Gang in die Drittklassigkeit nicht mehr verhindern. Für Mislintat liegen die Ursachen jedoch tiefer. Der Absturz sei kein kurzfristiger Effekt, sondern das Ergebnis einer längeren Entwicklung.
Die Aussage ist bemerkenswert, weil Ende trotz aller Rückendeckung automatisch Teil der Abstiegsdiskussion bleibt. Er war der Trainer, unter dem Fortuna die Rettung verpasste. Dazu kommt, dass der 46-Jährige bereits zuvor bei Preußen Münster in einer Saison tätig war, die ebenfalls mit dem Abstieg aus der 2. Bundesliga endete. Genau deshalb wird seine Rolle öffentlich kritisch betrachtet.
Mislintat wählt jedoch bewusst eine andere Perspektive. Er verweist auf Endes Punkteschnitt, die fehlende Vorbereitung und die erkennbare Spielidee. Vor allem aber sieht er in der Erfahrung des Trainers in der 3. Liga einen entscheidenden Faktor für den Neuaufbau. Der gebürtige Grevenbroicher kennt die Liga, ihre Anforderungen und die Besonderheiten eines Wettbewerbs, in dem ein großer Name allein kaum ausreicht.
Für Fortuna ist das ein klares Signal. Der Verein plant offenbar nicht mit einem kompletten Schnitt auf der Trainerposition, sondern möchte Ende als Gesicht des sportlichen Neustarts behalten. Das ist mutig, weil die Erwartungshaltung in Düsseldorf groß sein wird. Nach dem Abstieg dürfte es kaum Geduld geben, sollte der Start in die neue Saison holprig verlaufen.
Gleichzeitig passt Mislintats Haltung zur wirtschaftlichen Realität. Fortuna muss nach dem Abstieg sparen, der Kader ist im Umbruch, nur wenige Spieler stehen für die kommende Saison sicher unter Vertrag. Ein Trainerwechsel würde weitere Unruhe und vermutlich zusätzliche Kosten verursachen. Die Entscheidung für Ende wäre also auch ein Bekenntnis zu Kontinuität in einer Phase, in der ohnehin fast alles neu sortiert werden muss.
Die Herausforderung bleibt dennoch enorm. Ende muss aus einem stark veränderten Kader schnell eine funktionierende Mannschaft formen und gleichzeitig den Druck eines Traditionsvereins in der 3. Liga moderieren. Mislintat hat ihm dafür öffentlich den Rücken gestärkt. Nun wird sich zeigen, ob diese Rückendeckung auch dann trägt, wenn der Neustart beginnt und Fortuna wieder liefern muss.
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