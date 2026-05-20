Ende ist für Fortuna der "beste Trainer in 2. und 3. Liga" Nach dem Abstieg von Fortuna Düsseldorf in die 3. Liga steht auch Trainer Alexander Ende im Fokus. Sportvorstand Sven Mislintat verteidigt den Coach jedoch deutlich - und erklärt, warum er mit Ende in den Neustart gehen will. von André Nückel · Heute, 20:45 Uhr · 0 Leser

Alexander Ende (l.) und Sven Mislintat. – Foto: IMAGO IMAGES

Nach dem historischen Absturz von Fortuna Düsseldorf in die 3. Liga steht der Verein vor einem tiefgreifenden Neustart. Der Kader wird sich verändern, wirtschaftlich muss genauer geplant werden, und auch die sportliche Ausrichtung steht auf dem Prüfstand. Eine zentrale Frage war dabei zuletzt, wie es mit Trainer Alexander Ende weitergeht. Sportvorstand Sven Mislintat hat sich nun klar positioniert - und den Coach ausdrücklich gestützt.

>>> Folge FuPa Niederrhein auf WhatsApp „Der Abstieg ist eine Entwicklung aus mehreren Jahren. Alex hatte den besten Punkteschnitt ohne eine richtige Vorbereitung. Unter ihm war eine klare Handschrift zu erkennen. Er kennt die 3. Liga in- und auswendig. Ich nehme ihn komplett aus der Kritik heraus. Es wäre maximal unfair, ihn dafür verantwortlich zu machen. Er ist für uns ganz klar der beste Trainer in der 2. und 3. Liga“, sagte Mislintat in den Vereinsmedien. Damit macht der Sportvorstand deutlich, dass Fortuna den Abstieg nicht an den letzten Wochen unter Ende festmacht. Der Trainer hatte die Mannschaft in einer schwierigen Phase übernommen und konnte den Gang in die Drittklassigkeit nicht mehr verhindern. Für Mislintat liegen die Ursachen jedoch tiefer. Der Absturz sei kein kurzfristiger Effekt, sondern das Ergebnis einer längeren Entwicklung.

>>> Einordnung: Warum ein Trainerwechsel für alle vielleicht die bessere Lösung wäre Neustart mit belastetem, aber gestütztem Trainer Die Aussage ist bemerkenswert, weil Ende trotz aller Rückendeckung automatisch Teil der Abstiegsdiskussion bleibt. Er war der Trainer, unter dem Fortuna die Rettung verpasste. Dazu kommt, dass der 46-Jährige bereits zuvor bei Preußen Münster in einer Saison tätig war, die ebenfalls mit dem Abstieg aus der 2. Bundesliga endete. Genau deshalb wird seine Rolle öffentlich kritisch betrachtet. Mislintat wählt jedoch bewusst eine andere Perspektive. Er verweist auf Endes Punkteschnitt, die fehlende Vorbereitung und die erkennbare Spielidee. Vor allem aber sieht er in der Erfahrung des Trainers in der 3. Liga einen entscheidenden Faktor für den Neuaufbau. Der gebürtige Grevenbroicher kennt die Liga, ihre Anforderungen und die Besonderheiten eines Wettbewerbs, in dem ein großer Name allein kaum ausreicht.