Ende im Sommer: Jörg Krug beendet Weidelsburg-Engagement Nach fast sieben Jahren hört Jörg Krug bei der FSG Weidelsburg auf

Die Spitzengruppe der KOL Hofgeismar-Wolfhagen liegt extrem eng beisammen, nur vier Zähler trennen den Tabellenführer TSV Deisel vom viertplatzierten FSV Wolfhagen II. Die Mannschaft um Marius Crede ist also gefordert, will man den Aufstieg in die Gruppenliga schaffen. "In den kommenden Monaten wollen wir nochmals gemeinsam angreifen um die Saison 2022/2023 so erfolgreich wie möglich zu beenden und der Erfolgsgeschichte ein tolles Schlusskapitel hinzufügen", so die FSG in einem Posting auf Facebook.