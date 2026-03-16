Ende im Sommer

Beim TSV Ihringshausen II steht im Sommer ein personeller Umbruch auf der Trainerbank bevor. Wie der Verein in seinen sozialen Medien mitteilte, werden Ben Bode und Chris Mucha ihre Tätigkeit als Trainer der „Zweiten“ nach der laufenden Saison beenden. Dem TSV bleiben beide jedoch weiterhin als Spieler erhalten.

Mit dem Schritt endet eine zweijährige Phase, in der das Trainerduo die Entwicklung der Reserve entscheidend mitgeprägt hat. Gekrönt wurde diese Zeit aus Sicht des Vereins mit dem Aufstieg im Jahr 2025, der als sportlicher Höhepunkt ihrer Amtszeit in Erinnerung bleiben dürfte. Entsprechend würdigte der TSV die Arbeit der beiden mit einem ausdrücklichen Dank für „zwei starke Jahre“.

Dass Bode und Mucha dem Klub trotz des Rückzugs von der Seitenlinie erhalten bleiben, ist für den Verein von erheblichem Wert. Beide kennen das Umfeld an der Eichhecke, bringen Identifikation mit und sollen auch künftig auf dem Platz Verantwortung übernehmen. Für die zweite Mannschaft bedeutet der Abschied als Trainer dennoch einen Einschnitt, schließlich verliert sie im Sommer ein eingespieltes Gespann, das sportliche Stabilität und Erfolg miteinander verbunden hat.