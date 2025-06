Ende gut, alles gut: Auch Holzheimer SG in der Oberliga

Jetzt sind die Fußballer der Holzheimer SG doch noch da angekommen, wo sie von Beginn der Landesliga-Saison an unbedingt hinwollten: in der Oberliga. Zwar nicht als Meister, als den sie die Konkurrenz angesichts des im vergangenen Sommer hochgerüsteten Kader gesehen hatte, dafür aber als Vizemeister, der dieses Mal wegen der Konstellationen in den höheren Ligen ebenfalls aufsteigen durfte.

Am Sonntag krönten die Holzheimer, die über weite Teile der Saison scheinbar hoffnungslos zurücklagen, mit ihrem klaren 3:0 (2:0)-Erfolg bei den VSF Amern eine sagenhafte Aufholjagd und verwiesen den lange Zeit auf Aufstiegskurs steuernden FC Kosova letztlich auf den dritten Platz. Ein historischer Erfolg, weil die HSG noch nie in ihrer Vereinsgeschichte in der Oberliga gespielt hat.

„Wir sind überglücklich, der Aufwand hat sich gelohnt. Jetzt freuen wir uns auf die Oberliga, in der wir als Verein zum ersten Mal vertreten sein werden“, meinte HSG-Urgestein Ingo Zimmermann, der sowohl im Gesamtvorstand des Vereins als auch im Vorstand der Fußballabteilung vertreten ist. Wobei er in der Stunde des großen Erfolgs auch einem Mann nicht vergaß, der wesentlichen Anteil an der positiven Entwicklung der vergangenen Jahre hatte. „Hamid hat ein gutes Fundament gelegt, das Jesco toll fortgesetzt hat“, meinte Zimmermann während der Jubelarien im Amerner Rösler-Stadion mit Blick auf die harte Entscheidung im zurückliegenden November.

Derakhshans Anteil gewürdigt

Damals musste Trainer Hamid Derakhshan, der die Holzheimer aus der Abstiegszone in die Spitzengruppe der Landesliga geführt hatte, nach einer bis dahin enttäuschenden Hinrunde gehen und Jesco Neumann übernahm. Der Wevelinghovener schaffte es, der stark besetzen Mannschaft einen neuen Geist einzuhauchen. Die HSG nahm den Kampf in der Landesliga an, strahlte eine neue Bescheidenheit aus und fühlte sich in der Rolle des Verfolgers deutlich wohler. Und dennoch gab es auch Rückschläge, die dazu führten, dass der Aufstieg zwischenzeitlich komplett aus der Sicht geriet. „In der Kabine war der Aufstieg immer ein Thema, aber realistisch war das natürlich nicht. Aber das zeigt mal wieder, dass im Sport alles möglich ist“, sagte Holzheims Fußball-Abteilungsleiter Michael Volz. Zu den hochkarätigen Spielern, die Holzheim vor der Saison geholt hatte, gehört auch Aram Abdelkarim, der vom damaligen Regionalligisten FC Wegberg-Beeck kam und zu Beginn auch seine Schwierigkeiten hatte, in der Landesliga anzukommen. Doch in der Rückrunde wurde der Kapitän zu der Führungsfigur, die sich die HSG-Verantwortlichen mit seiner Verpflichtung erhofft hatten. Auch in Amern riss er das Spiel von Beginn an sich, er war Antreiber und Ballverteiler. „Natürlich gab es zwischendurch mal Momente, wo es nicht so gut aussah für uns in Sachen Aufstieg. Aber umso schöner, dass es doch noch geklappt hat“, sagte Abdelkarim, als er nach dem Sieg in Amern mit seiner kleinen Tochter auf dem Arm den Moment Triumphs auskostete.

Die Konstellation vor dem letzten Saisonspiel bei den VSF war klar: Mit einem eigenen Sieg konnte den Holzheimern völlig egal sein, was auf den Plätzen der Verfolger passiert. Entsprechend legten sie gegen die Gastgeber los, die am Wochenende zuvor mit ihrem überraschenden Sieg beim FC Kosova die HSG erst wieder in diese komfortable Situation gebracht hatten. Holzheim machte von Beginn an Druck und ließ Amern kaum Luft zum Atmen. Entsprechend ergaben sich mehrere gute Möglichkeiten, die aber allesamt ungenutzt blieben. Das wäre fast bestraft worden, als Amerns Hajime Yokota nach einer knappen Viertelstunde im Strafraum der Gäste auftauchte und sein abgefälschter Schuss am Pfosten landete.

Dochnach etwas mehr als einer halben Stunde war es dann soweit. Nach einer schönen Seitenverlagerung wurde Simon Büchte in den Strafraum geschickt, wo er sicher zum 1:0 für die HSG einschoss und für den ersten Jubelsturm sorgte. Nach ausgelassener feierten die Gäste, als Kapitän Aram Abdelkarim noch vor dem Pausenpfiff einen Freistoß direkt in die Maschen setzte. Nach dem Seitenwechsel entglitt den Gästen zwar etwas die Spielkontrolle und Amern war drauf und dran, den Anschlusstreffer zu erzielen, doch dann war es kurz vor dem Abpfiff erneut Abdelkarim, der traf und alle, die es mit der HSG hielten, in einen kollektiven Freudentaumel versetzte. Nachdem alle Spieler und Verantwortlichen eine Sektdusche über sich hatten ergehen lassen, wurde auch noch mit den zahlreich mitgereisten Fans gefeiert. Doch damit noch lange nicht genug. Am Montag fliegt die Mannschaft nach Mallorca, wo sie übrigens auf den Meister VfL Jüchen-Garzweiler und den Tross des Landesliga-Aufsteigers DJK Gnadental treffen wird.