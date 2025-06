Ende gut, alles gut

Am so entscheidenden letzten Spieltag konnten die Zuschauer in Jungingen endlich aufatmen – die Mannschaft zeigte eine souveräne Leistung und belohnte die geschundenen Nerven mit einem überzeugenden Auftritt!

In der 24. Minute bediente Strobel den startenden Lukas Neth, dessen Lupfer allerdings nur die Querlatte traf. Kurz darauf musste das Team verletzungsbedingt wechseln: Tim Schweizer verletzte sich in einem Zweikampf an der Leiste und wurde durch Florian Holoch ersetzt. Dieser ließ nur sieben Minuten später sein Können aufblitzen – mit seinem vermeintlich „schwachen“ linken Fuß zirkelte er den Ball gefühlvoll in den Winkel zum 2:0 (36. Minute).

Offenhausen drängte in der Schlussphase der ersten Halbzeit auf den Anschlusstreffer, doch sowohl Dalibor Bauer als auch die Latte verhinderten den Gegentreffer. So ging es mit einer verdienten 2:0-Führung in die Kabine.