Ende gut, alles gut Der dritte Sieg in Folge für den FSV Martinroda. Am Ende ein Ergebnis, was erst nach erheblicher Steigerung in der zweiten Halbzeit so zustande kommen konnte.

Martinroda spielte im ersten Abschnitt zu ungenau, ängstlich und im letzten Drittel ohne Fortune. Die zumeist halbhohen Anspiele auf Hertel und C. Weis nach ordentlicher Spieleröffnung und gefälligen Ballpasssagen, versandeten ohne nennenswerte Abschlüsse (37., 38.). Dann standen die Gäste erneut vor der Möglichkeit in Führung zu gehen. Ein perfekter Ball in den Lauf auf Decker, brachte ihn den nötigen Vorsprung um gezielt abzuschließen. Den auf das lange Eck gezogenen Ball gab Heimkeeper Apel die entscheidende Richtungsänderung (40.). Nochmal Hertel kurz vor Ende der ersten Halbzeit, der an der 16er-Linie gegen drei Erfurter jedoch keine Lücke fand. Nach verletzungsbedingtem Fehlen von Benkenstein wechselte Meißner von seiner angestammten Außenposition für ihn in die Mitte. Überraschend, dennoch mehr als nachvollziehbar, vertraute man den zuletzt überzeugenden Keeper Apel auch in diesem Spiel.

Wie verwandelt war das Martinrodaer Team nach Wiederbeginn und übernahm sofort die Spielregie. Zunächst scheiterte Monecke mit einer Direktabnahme nach Hertel Ecke aus acht Metern am genau richtig postierten Torwart (47.). Dann zeigte Hertel, was ihn über Jahre schon auszeichnete. Nach Doppelpass von Fischer und C. Weis war die Erfurter Hintermannschaft ausgehebelt und Hertel brachte das Anspiel von Weis zur Führung über die Linie. Martinroda blieb weiter im Angriffsmodus. Zwei gut heraus gespielte Möglichkeiten fanden ihr Ziel zunächst nicht (Suliman 50., Weis 51.). Danach konnten sich die Gäste für einige Minuten vom Druck befreien und kamen ihrerseits zu Möglichkeiten. Vier Ecken binnen drei Minuten brachten jedoch nichts Zählbares. Nowak und Meißner im Deckungszentrum blieben Herr der Lage. Dann war der eingewechselte Brömel auf der linken Seite nur auf Kosten einer Ecke noch zu bremsen. Die scharf an den Torraum geschlagene Ecke netzte Metzmacher mit wuchtigem Kopfstoß ins rechte Eck ein. Dann schaltete Monecke mit dem Versuch eines Hebers am schnellsten, jedoch war sein Versuch in der 65. Minute zu kurz. Schlitzohr Hertel lief wenig später einen Erfurter Abwehrspieler an der 16er Linie erfolgreich an, umspielte zwei weitere Gegner inklusive Torwartes und schob zum 3:0 ein. Das zu Null klappte in der Partie aus Gastgebersicht aber nicht. Gegen den von Eckermann sicher verwandelten Elfer hatte Apel keine Chance. Lange freuen konnten sich die Erfurter über den 1:3-Anschluss nicht. Denn schon im Gegenzug bewies Metzmacher mit zunächst einem Schuss aus 16 Metern mit dem rechten Fuß, und im Nachschuss mit links seine Beidfüßigkeit. Dies war die Entscheidung und drei wichtige Punkte, die den FSV Martinroda zunächst auf Platz Sechs der Tabelle spülen. Die nächste schwere Aufgabe wartet bereits nächste Woche. Die derzeit erfolgreichen SV 09er aus Arnstadt begrüßen dann den FSV.