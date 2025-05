Ende einer langjährigen Trainerkarriere

Für Jürgen Raab bedeutet dieser Schritt gleichzeitig das Ende seiner langjährigen Trainerlaufbahn. Nach vielen intensiven Jahren im Fußball ist für ihn nun der richtige Zeitpunkt gekommen, um mehr Zeit mit der Familie zu verbringen und ein wohlverdientes Karriereende einzuleiten. Jürgen Raab: „Ich habe die Entscheidung ganz bewusst vor einigen Wochen getroffen, um künftig mehr Zeit für meinen Ruhestand zu haben – vor allem für meine Familie und meine Enkelkinder. Die letzten drei Jahre beim VfB waren eine schöne, aber auch fordernde Zeit. Jetzt möchte ich meinen Ruhestand in vollen Zügen genießen können.“ Dass er seine aktive Trainerlaufbahn bei jenem Verein beendet, bei dem einst alles begann, ist für ihn ein bewusst gewählter und runder Abschluss. Bis dahin gilt der volle Fokus den verbleibenden fünf Spielen – fünf Endspielen – in denen alles für das große Ziel Klassenerhalt gegeben wird. Wer ab der kommenden Saison das Traineramt übernimmt, wird sich in den nächsten Wochen entscheiden. Die Verantwortlichen des Vereins sondieren aktuell den Trainermarkt. Der Verein spricht Jürgen Raab bereits jetzt großen Dank und höchste Anerkennung aus. In der Saison 2021/22 übernahm er die Mannschaft in einer sportlich schwierigen Lage und führte sie eindrucksvoll zum Klassenerhalt. Auch in den Folgejahren konnte die Klasse jeweils gesichert werden – eine Leistung, die klare Spuren hinterlässt und für die der gesamte VfB 09 Pößneck sehr dankbar ist. Danke, Jürgen, für insgesamt fünf Jahre voller Einsatz und Verlässlichkeit – und für eine Trainerkarriere, die mit dem VfB begann und nun hier ihren würdigen Abschluss findet. Unabhängig vom Ausgang der Saison wird es gegen den Regionalligisten FSV Zwickau am Sonntag, den 22.06., ein Abschiedsspiel zum Saisonabschluss für ihn geben.