Ende einer langen Durststrecke

Nach zuletzt 5 Niederlagen in Folge wollte der heimische FC Pegnitz gegen den Tabellennachbarn aus Neuhaus/Plech endlich wieder Punkte einfahren.

Aber zu Beginn musste man sich wiederholt beim stark aufgelegten Torwart Brade bedanken. Schon nach 10 Minuten hatte er bereits zwei starke Abschlüsse von Sander und Deinzer entschärft. Danach übernahmen allerdings die Gastgeber die Kontrolle über die Partie und erspielten sich mehrere Gelegenheiten. Die Beste hatte Stieg nach ca. 30 Minuten, der nach feinem Pass von Kuboth im 1:1 an Torwart Steger scheiterte.

Nach der Pause blieb Pegnitz am Drücker und belohnte sich nach 60 Minuten endlich, als Stieg eine Flanke von Wimmer auf den zweiten Pfosten zur Führung verwertete. In der Folge blieb diese Führung auch weitestgehend ungefährdet. Im Gegenteil: Kurz vor dem Ende erzielte der eingewechselte Kersten auf Vorarbeit des ebenfalls eingewechselten Biermann das 2:0. Die scheinbare Vorentscheidung. Doch die letzten Minuten hatten es noch mal in sich. Nach einer Zeitstrafe gegen Meyer in den Schlussminuten nutzten die Gäste die Unordnung beim Gegner und kamen noch zum Anschlusstreffer durch ihren Toptorjäger Sander.

Am Ende blieb es jedoch beim verdienten Heimerfolg für Pegnitz, die nun bis auf einen Punkt an den Tabellennachbarn heranrücken konnten. Für beide ist der Vorsprung auf den Relegationsplatz aktuell mit 5 bzw. 6 Punkten nicht wirklich beruhigend.