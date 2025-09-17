 2025-09-17T10:54:36.593Z

Allgemeines
Ingo Hauke ist nicht mehr Trainer bei der SKG BIckenbach.
Ingo Hauke ist nicht mehr Trainer bei der SKG BIckenbach. – Foto: Hendrik Hamelau - Archiv

Ende einer Erfolgsstory: Hauke hört bei SKG Bickenbach auf

Emotionaler Abschied zwischen Team und Coach beim Gruppenliga-Absteiger

Bickenbach. Bei der SKG Bickenbach ist ein erfolgreiches Kapitel zu Ende gegangen: Ingo Hauke ist beim Kreisoberligisten mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. Der Coach hatte die SKG zur Meisterschaft in der Kreisoberliga Darmstadt/Dieburg und damit zum Aufstieg in die Gruppenliga geführt, in der im Jahr 2024 auch der Klassenerhalt gelang. Vergangene Spielzeit stieg Bickenbach aber ab, es folgte ein Umbruch der Mannschaft in diesem Sommer. Eine anspruchsvolle Aufgabe, die Hauke offensichtlich viel Kraft kostete. Den ausführlichen Bericht über den Rücktritt mit ausführlichen Statements von Hauke und wie es bei der SKG nun weitergeht, lest ihr im plus-Artikel bei Echo Online.

