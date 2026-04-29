Ende einer Bayernliga-Legende in Eltersdorf: Tobias Herzner geht Eine Identifikationsfigur verlässt die "Quecken" nach insgesamt über 13 Jahren von PM / Mathias Willmerdinger · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Tobias Herzner (am Ball) wird am Saisonende den SC Eltersdorf verlassen. – Foto: Sportfoto Zink / D.Marr

Ende einer Ära beim SC Eltersdorf: Tobias Herzner wird die "Quecken" nach insgesamt über 13 Jahren am Saisonende verlassen. Der 36-Jährige beendet seine aktive Laufbahn beim SCE.

Identifikationsfigur, Mittelfeldakteur, Antreiber und über Jahre hinweg eines der prägendsten Gesichter der Quecken - ein Spieler der Superlative beim SCE! Über 350 Pflichtspiele, genau 100 Tore und unzählige Vorlagen sprechen für sich. Vor allem seine Freistöße waren und sind gefürchtet bei den Gegnern. Manager Joachim Uhsemann würdigt Herzners außergewöhnliche Vereinsbindung: "Vor Herzi kann ich nur meinen Hut ziehen. Er steht für den SC Eltersdorf. Solche Spieler, die sich über mehr als einem Jahrzehnt mit einem Verein identifizieren, sowas gibt es nur sehr selten. Der Ausdruck einmal Quecke, immer Quecke, das passt 1:1 auf unseren Herzi. Ich kann mich nur bedanken für seine Leidenschaft, die er täglich auf dem Platz für diesen Verein gelassen hat. Er ist und bleibt eine echte Quecken-Legende."

Lang ist`s her: Tobias Herzner (vorne) im Trikot des SC Eltersdorf im Frühjahr 2012. – Foto: Alexander Gross Auch Cheftrainer Bernd Eigner betont den Stellenwert des Routiniers: "Herzi gehörte schon fest zum Inventar, als ich hier angefangen habe. Der ist einfach ein super Typ. Eine Legende, das kann man hier sagen, ohne dass es wie eine Floskel klingt. Nicht nur auf dem Platz wichtig, sondern auch in der Kabine ein wichtiger Mann für die Stimmung. Eine ehrliche Haut und ein sehr guter Fußballer. Er wird mir bei meiner täglichen Arbeit in Eltersdorf sehr fehlen."