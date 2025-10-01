Ende einer Ära: Straelen-Neuanfang ohne Jürgen Lendzian

Von ehemals sportlichen Höhenflügen in der Regionalliga West, bis hin zur Insolvenz und dem Neuaufbau in der Kreisliga, begleitete Jürgen Lendzian den SVS als Abteilungsleiter, zieht nun aber vorzeitig einen Schlussstrich.

"Nach vielen Jahren des unermüdlichen Engagements tritt Jürgen Lendzian, langjähriger Abteilungsleiter der Fußballsenioren des SV 19 Straelen, freiwillig von seinen Amt zurück.", heißt es im Vereinsstatement. "Mit seinem Rückzug endet eine Ära, die von Leidenschaft, Einsatzbereitschaft und dem unerschütterlichen Willen geprägt war, den Verein auch in schwierigen Zeiten zu stärken."

Lendzian schlug erstmals 2021 in Straelen auf, war zuvor beim TSV Wachtendonk-Wankum tätig. Von Beginn an war er sowohl für die erste als auch die zweite Mannschaft verantwortlich. Doch nur vier Jahre später drehte sich sein Hauptaufgabenbereich nicht um die Regional- und Bezirksliga, sondern um die beiden tiefsten Kreisligen.

Ordentlicher Saisonbeginn in der B-Liga

So ging er im Tandem mit Peter Streutgens die Mammutaufgabe der Neuausrichtung nach dem sportlichen wie finanziellen Absturz der ersten Mannschaft an: "Besonders sein Einsatz während der Insolvenz und beim Aufbau einer neuen Fußballmannschaft verdient besondere Anerkennung", betont der Verein. "Unter seiner Ägide entstand in Zusammenarbeit mit Peter Streutgens ein Team, das nun den Weg für einen Neuanfang und eine erfolgreiche Zukunft bereitet."

Nach dem Abstieg aus der A-Liga scheint sich der SVS mit zunächst 14 Zählern aus den ersten sieben Spielen gefangen zu haben. Die restliche Saison muss nun jedoch ohne Lendzian angegangen werden, der für Michael Traurig, Vereinsvorsitzender in Straelen, "das Herz und die Seele unserer Fußballabteilung" abbildete.