Ende einer Ära in Ulm: Erfolgstrainer Eisenreich zieht Schlussstrich

– Foto: André Nückel/Verei

An der Donau geht eine prägende sportliche Phase zu Ende. Der 46-jährige Enrico Eisenreich hat gegenüber FuPa angekündigt, sein Amt als Trainer beim VfL Ulm/Neu-Ulm mit dem Abschluss der laufenden Spielzeit niederzulegen. Diese Nachricht trifft die Frauen-Regionenliga, Staffel 3, in einer Phase, in der das Team sportlich gefestigt agiert. Nach Jahren des kontinuierlichen Aufbaus und zahlreicher Erfolge wählt der Trainer den Moment des Triumphs für seinen Abschied.

Die Nachricht vom Rückzug kam überraschend, doch sie trägt die Handschrift eines Mannes, der den Erfolg des Kollektivs stets über die eigene Person stellt. Gegenüber FuPa erklärt der Coach seine Beweggründe mit einer Mischung aus Stolz und Wehmut. Er betont die Tiefe der Bindung zu seinem Team: "Nach intensiven und sportlich sehr erfolgreichen Jahren habe ich mich dazu entschieden, meine Tätigkeit als Trainer der Frauenmannschaft des VfL Ulm/Neu-Ulm zum Saisonende zu beenden. Diese Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen, da mir die Mannschaft sehr am Herzen liegt." Es ist ein Abschied, der nicht aufgrund von Misserfolg erfolgt, sondern aus der Überzeugung heraus, dass das Fundament für die Zukunft bereitet ist.

Eine Bilanz der beeindruckenden Beständigkeit

Ein Blick auf die Werte verdeutlicht, welch große Lücke der Trainer hinterlassen wird. In der aktuellen Saison 2025/2026 führt er die Mannschaft auf den zweiten Tabellenplatz. Die Zahlen lesen sich wie ein Beleg für die Dominanz, die sich das Team unter seiner Leitung erarbeitet hat: Zehn Siege stehen lediglich drei Niederlagen gegenüber, zweimal trennte man sich mit einem Unentschieden. Damit hat sich die Mannschaft fest in der Spitzengruppe der Liga etabliert. Diese Leistung ist jedoch kein Zufallsprodukt, sondern das Resultat einer Entwicklung, die bereits in den vergangenen Jahren ihren Lauf nahm. Schon in der Saison 2023/2024 verbuchte Eisenreich eine Bilanz von elf Siegen, acht Remis und nur drei Niederlagen, gefolgt von einer Spielzeit 2024/2025 mit zwölf Siegen, sechs Unentschieden und sechs verlorenen Partien.

Der Glanz aufeinanderfolgender Pokalsiege

Über die reinen Ligaspiele hinaus wird die Ära Eisenreich vor allem mit den Triumphen in den Pokalwettbewerben verknüpft bleiben. Dem Trainer gelang es, dem Team eine Siegermentalität einzuimpfen, die sich in den aufeinanderfolgenden Bezirkspokalsiegen manifestierte. In seinen Worten schwingt die Bedeutung dieser Titel deutlich mit: "Gemeinsam konnten wir in der Regionenliga oben mitspielen und mit den aufeinanderfolgenden Bezirkspokalsiegen eine kleine Ära prägen. Darauf bin ich sehr stolz." Diese Erfolge haben den Verein über die Stadtgrenzen hinaus bekannt gemacht und den Stellenwert des Frauenfußballs in der Region massiv gestärkt.

Neue Impulse für die Zukunft des Kaders

Trotz der anhaltenden Erfolgswelle sieht der 46-Jährige den Zeitpunkt für eine Veränderung gekommen. Es ist die uneigennützige Sichtweise eines Trainers, der spürt, wann ein Team eine neue Ansprache benötigt, um sich weiterzuentwickeln. Eisenreich erläutert diesen Schritt wie folgt: "Ich spüre jedoch, dass nun der richtige Zeitpunkt gekommen ist, um den Stab weiterzugeben und neue Impulse im Team zu ermöglichen."

Ein Dankeschön an das gesamte Funktionsteam

Der Abschied zum Saisonende ist für den Coach auch ein Anlass, die Zusammenarbeit der letzten Jahre Revue passieren zu lassen. In seinen abschließenden Worten wird deutlich, dass der Erfolg beim VfL Ulm/Neu-Ulm auf vielen Schultern ruhte. "Mein Dank gilt dem gesamten Verein, meinem Funktionsteam und vor allem den Spielerinnen für ihr Vertrauen, ihren Einsatz und die außergewöhnliche Moral, die sie in jeder Trainingseinheit und jedem Spiel gezeigt haben", so Eisenreich. Bis zum Sommer wird er nun versuchen, die laufende Saison auf dem zweiten Tabellenplatz oder vielleicht sogar noch erfolgreicher abzuschließen, um seinem Nachfolger ein bestelltes Feld zu hinterlassen.