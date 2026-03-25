Ende einer Ära in Schmiden: Damir Lisic kündigt seinen Abschied an

– Foto: Timo Babic/Verein

In der Bezirksliga Rems/Murr/Hall bahnt sich ein emotionaler Einschnitt an, der weit über eine gewöhnliche Personalie hinausgeht. Damir Lisic, die prägende Figur an der Seitenlinie beim TSV Schmiden, wird sein Amt zum Ende der laufenden Spielzeit niederlegen. Es ist die Nachricht eines Abschieds, der nach einer außergewöhnlich langen und intensiven Zeit erfolgt. Insgesamt sieben Jahre verbrachte der Trainer in verschiedenen Funktionen bei Schmiden, wobei er das Gesicht des Vereins maßgeblich formte und eine Ära prägte, die nun im kommenden Sommer ihr Ende finden wird. Die Nachricht trifft den Verein in einer Phase der sportlichen Stabilität.

Die Entscheidung ist gereift und wird getragen von einer tiefen Dankbarkeit für das gemeinsam Erreichte sowie dem Wunsch nach persönlicher Veränderung. Damir Lisic selbst findet bewegende Worte gegenüber FuPa für seinen langen Weg beim Verein und betont die enge Bindung zu seinen Schützlingen: "Ich bin seit insgesamt 7 Jahren beim TSV Schmiden, 4 Jahre als Trainer der Aktiven und 3 Jahre als Trainer der A-Jugend. Viele Spieler sind den ganzen Weg mitgegangen mit mir. Nun wird es Zeit, etwas neues auszuprobieren. Einen Neuen Verein hab ich noch nicht für die neue Saison." Diese Bilanz verdeutlicht, wie tief Lisic im Gefüge verwurzelt ist.

Eine Bilanz im oberen Tabellendrittel

Ein Blick auf das aktuelle Tableau der Bezirksliga Rems/Murr/Hall zeigt, dass Lisic sein Team in einer sportlich absolut konkurrenzfähigen Verfassung hinterlässt. Mit 31 Punkten aus 20 Partien belegt der TSV Schmiden derzeit den vierten Tabellenplatz. Die Bilanz von neun Siegen, vier Unentschieden und sieben Niederlagen sowie ein Torverhältnis von 45:44 zeugt von einer soliden Saisonleistung in einem anspruchsvollen Umfeld. Zwar ist der Rückstand auf das absolute Spitzenduo, bestehend aus dem Tabellenführer TSV Gaildorf mit 52 Zählern und dem direkten Verfolger SV Allmersbach mit 51 Punkten, bereits beträchtlich, doch steht die Mannschaft fest im oberen Drittel. Hinter dem drittplatzierten TSV Schornbach hat sich die Elf von Lisic gegen Konkurrenz wie den TSV Schwaikheim, die SG Oppenweiler-Strümpfelbach oder den SV Breuningsweiler behauptet.

Von der Kreisliga bis zum Bezirks-Oberhaus

Der Weg in die jetzigen Regionen war geprägt von kontinuierlicher Entwicklung und beachtlichen Erfolgen. In der Vorsaison 2024/2025 erreichte der Coach in der Bezirksliga Rems/Murr/Hall eine Bilanz von 15 Siegen, 7 Unentschieden und 12 Niederlagen. Doch das Fundament für den heutigen Erfolg wurde noch früher gelegt. Besonders die Spielzeit 2023/2024 sticht in der Historie hervor, als Lisic in der Kreisliga A1 Rems/Murr mit 23 Siegen bei nur zwei Remis und drei Niederlagen eine beeindruckende Dominanz ausstrahlte und die Mannschaft zum Erfolg führte. Bereits in der Saison 2022/2023 hatte er die Verantwortung in dieser Liga getragen und dort mit 11 Siegen, 3 Unentschieden und 9 Niederlagen die Basis für die spätere Steigerung geschaffen.

Ein Fundament aus der eigenen Jugend

Seine Wurzeln im Verein liegen jedoch noch tiefer und sind eng mit der Nachwuchsarbeit verknüpft. Bevor er die erste Mannschaft übernahm, führte er in der Saison 2021/2022 den TSV Schmiden II in der Kreisliga B4 Rems/Murr mit 13 Erfolgen in 16 Spielen zu beachtlichen Ergebnissen. Parallel dazu und bereits in der Spielzeit 2020/2021 betreute er die U19 Bezirksstaffel. In dieser Zeit als Jugendtrainer formte er jene Talente, die später teilweise den Sprung zu den Aktiven schafften. Wo es Lisic in der neuen Saison hinführen wird, bleibt vorerst offen, doch sein Erbe beim TSV Schmiden ist nach sieben Jahren harter Arbeit fest verankert.