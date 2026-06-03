Ende einer Ära in Rottenegg: Coach Chris Müller sagt "SERVUS"

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Christian „Chris“ Müller – eine Vereinsikone beendet seine Trainerkarriere beim HSV Rottenegg



Es gibt Menschen in einem Verein, die mehr hinterlassen als Siege, Tabellenplätze oder Titel. Menschen, die Generationen prägen, die immer da sind, wenn man sie braucht, und deren Name untrennbar mit einem Klub verbunden bleibt. Christian Müller – für alle einfach nur „Chris“ – ist genau so ein Mensch.

Seit unglaublichen zwölf Jahren stand Chris als Trainer beim HSV Rottenegg an der Seitenlinie. Zwölf Jahre voller Leidenschaft, Hingabe und Herzblut. In dieser Zeit leitete er mehr als 1000 Trainingseinheiten – bei Wind und Wetter, mit unermüdlicher Energie und immer mit einem offenen Ohr für seine Spieler.

Doch Zahlen allein erzählen nicht die wahre Geschichte. Denn Chris war weit mehr als nur ein Trainer. Er war Motivator, Organisator, Mentor und Freund. Einer, der Menschen zusammengebracht hat. Einer, der nie laut sein musste, um Respekt zu bekommen. Sein Humor, seine Verlässlichkeit und seine menschliche Art machten ihn zu einem ganz besonderen Ansprechpartner – auf und neben dem Platz.

Auch hinter den Kulissen war Chris eine treibende Kraft. Bei mehr als 130 Transfers war er beteiligt, stets mit dem Ziel, den Verein weiterzuentwickeln und gleichzeitig den familiären Charakter des HSV Rottenegg zu bewahren. Doch sein Engagement endete nicht nach dem Schlusspfiff.

Chris organisierte unzählige Teamevents und schuf damit Erinnerungen, die weit über den Fußball hinausgehen. Jahr für Jahr plante er mit großer Leidenschaft die Winter- und Sommertrainingslager – Tage, die den Teamgeist stärkten und aus Mannschaften echte Gemeinschaften machten. Dazu kamen legendäre Floßfahrten, gemeinsame jährliche „Antnessen“ und viele weitere Veranstaltungen, die den Verein zusammenschweißten und für unvergessliche Momente sorgten. Chris verstand wie kaum ein anderer, dass Fußball nicht nur auf dem Platz stattfindet, sondern vor allem im Miteinander.

Viele Spieler kamen und gingen in diesen zwölf Jahren. Doch was blieb, war Chris. Immer präsent. Immer engagiert. Immer mit einem Lächeln und einem lockeren Spruch auf den Lippen. Genau diese Mischung aus Professionalität und Herzlichkeit machte ihn zu einer echten Vereinsikone.

Menschen wie Christian Müller sind im Fußball selten geworden. Sie investieren unzählige Stunden, verlangen keine Bühne und erwarten keinen Applaus. Und genau deshalb verdienen sie ihn umso mehr.

Lieber Chris, danke für zwölf außergewöhnliche Jahre. Danke für deinen Einsatz, deine Loyalität und deine Menschlichkeit. Danke für über 1000 Trainings, unzählige Gespräche, Trainingslager, Floßfahrten, gemeinsame Feiern und für deinen unverwechselbaren Humor.



Der HSV Rottenegg verliert nicht nur einen Trainer – sondern ein Stück seiner Seele. Umso dankbarer sind wir, dass Chris nach seiner Trainerlaufbahn den Verein erst einmal im Stillen verbunden bleibt.