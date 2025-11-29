Ende einer Ära in Puttenhausen: Lewandowsky geht - Kryeziu übernimmt

Beim SV Puttenhausen geht im kommenden Sommer eine Ära zu Ende. Der Kelheimer Kreisklassist aus dem Mainburger Stadtgebiet muss ab der Spielzeit 2026/27 ohne die Dienste von Spielertrainer Achim Lewandowsky auskommen. Der 36-jährige Vollblutstürmer wird sich dann nach acht Jahren, sechs davon als Spielertrainer, beim SVP verabschieden. Sein Nachfolger kommt aus den eigenen Reihen: Arjon Kryeziu , ehemaliger Regionalliga-Kicker und bisher spielender Co-Trainer, wird zum Chefcoach befördert.

"Der Fußball hat mich über viele Jahre begleitet – doch die Entscheidung aufzuhören, habe ich ganz bewusst getroffen. Für mich beginnt nun ein Lebensabschnitt, in dem meine Familie im Vordergrund steht", erläutert Lewandowsky seine Beweggründe. Im Sommer 2018 war er damals vom Lokalrivalen FC Mainburg nach Puttenhausen gekommen. Nach dem Abstieg 2022 in die A-Klasse gelang 2024 die Rückkehr in die Kreisklasse. In der vergangenen Saison gelang der Klassenerhalt ohne große Probleme, Puttenhausen schloss die Spielzeit 2024/25 auf einem sehr guten fünften Tabellenplatz ab. Und auch in der laufenden Runde macht der SVP eine ordentliche Figur und überwintert erneut auf Platz fünf.



"Der SV Puttenhausen bedankt sich herzlich bei Achim Lewandowsky für sein Wirken, seine Loyalität und seinen unermüdlichen Einsatz. Sein Name steht für eine Zeit des Aufbruchs, des Zusammenhalts und des sportlichen Erfolgs. Mit Arjon Kryeziu übernimmt ein Trainer, der Achims Weg intensiv begleitet hat und dessen Vision nahtlos an die erfolgreiche Entwicklung der letzten Jahre anknüpft. Der SVP blickt voller Zuversicht in die Saison 2026/27 – mit großem Respekt vor der Vergangenheit und klarer Ausrichtung auf die Zukunft", widmet der Verein seinem scheidenden Coach schon jetzt viele warme Worte.

Die Entscheidung, die Geschicke in die Hände von Arjon Kryeziu zu legen, ist für den Verein nur logisch. Der 26-Jährige war im Sommer 2023 nach Puttenhausen gekommen und hat sich seitdem einen hohen Stellenwert beim SVP erworben. Fußballerisch ist der ehemalige Viertligakicker in der Kreisklasse ohnehin eine Ausnahmeerscheinung.