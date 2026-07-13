Ende einer Ära

– Foto: Jens Siebert

Bei der SG Rhoden/Schmillinghausen geht eine langjährige Zusammenarbeit zu Ende. Kai Wetekam beendet nach Angaben der sozialen Medien des Vereins sowohl seine Tätigkeit als Trainer der Frauenmannschaft als auch seine aktive Laufbahn in der Spielgemeinschaft.

Die SG verabschiedete Wetekam in ihren sozialen Medien mit emotionalen Worten. Der Verein würdigte ihn nicht nur als Mitspieler und Trainer, sondern vor allem als Menschen und Freund, der die schwarz-rote Gemeinschaft über viele Jahre geprägt habe.

Einsatz weit über den Platz hinaus

Die ganz großen sportlichen Erfolge seien in der gemeinsamen Zeit zwar ausgeblieben, heißt es in der Mitteilung. Entscheidend seien jedoch der Zusammenhalt, der persönliche Einsatz und die zahlreichen gemeinsamen Erinnerungen gewesen. Erfolg lasse sich schließlich nicht allein an Titeln messen.