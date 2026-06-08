Ende einer Ära Meistertrainer Michael Schulz verlässt den SV Ehlen von red · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Angelo Wiesner

Der SV Ehlen muss sich nach einer der erfolgreichsten Phasen seiner jüngeren Vereinsgeschichte von seinem Trainer Michael „Rocky“ Schulz verabschieden. Wie der Verein bekanntgab, beendet Schulz sein Engagement ein Jahr früher als ursprünglich geplant. Zwar hatten sich beide Seiten im Mai 2024 noch auf eine Verlängerung der Zusammenarbeit bis 2027 verständigt, doch die zunehmenden beruflichen Anforderungen lassen eine Fortführung der Trainertätigkeit in der bisherigen Intensität nicht mehr zu.

„Natürlich hätten wir die Zusammenarbeit mit Rocky gerne fortgesetzt. Seine Entscheidung können wir aber absolut nachvollziehen und respektieren“, erklärt der 1. Vorsitzende Andreas Mittelbach. Der Abschied erfolgte am letzten Spieltag im Rahmen des Saisonabschlusses – emotional, aber auch getragen von großer Dankbarkeit. Prägende Jahre an der Seitenlinie Schulz hatte die Mannschaft im Sommer 2022 übernommen und den SV Ehlen sportlich wie strukturell deutlich vorangebracht. Schon in seiner ersten Saison führte er das Team auf den fünften Tabellenplatz. Für den Verein war das ein spürbarer Schritt nach vorn, nachdem in den sechs Spielzeiten zuvor nur einmal ein einstelliger Rang erreicht worden war.

Besonders nachhaltig wirkte sich Schulz’ Arbeit auch abseits des Ergebnissports aus. Zur Saison 2023/24 gelang es dem SV Ehlen erstmals nach zehn Jahren wieder, eine zweite Mannschaft für den Spielbetrieb zu melden. „Auch daran hatte Rocky einen großen Anteil. Ohne sein Engagement wäre dieser Schritt kaum möglich gewesen“, betont Mittelbach. Drei-Jahres-Plan endet mit Meisterschaft Der sportliche Höhepunkt folgte im Jahr 2025: Mit der Meisterschaft erfüllte der SV Ehlen den gemeinsam entwickelten Drei-Jahres-Plan und schaffte den Aufstieg in die Kreisliga A. Dort zeigte sich die Mannschaft in ihrer Premierensaison keineswegs als Außenseiter, sondern bestätigte die positive Entwicklung eindrucksvoll. Nach einem Sieg am letzten Spieltag beendete der SVE die Saison auf einem starken vierten Tabellenplatz.