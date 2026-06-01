Ende einer Ära

– Foto: Foto Schwalm-Eder Amateurfussb

Der SC Willingen verliert eine prägende Figur: Jan Henrik Vogel beendet seine aktive Laufbahn. Wie die Waldeckische Landeszeitung berichtet, stand der 35 Jahre alte Spielmacher gegen Dörnberg das letzte Mal im Trikot des SCW auf dem Feld.

Vogel blickt auf eine bemerkenswerte Karriere im Waldecker Fußball zurück. Seit seinem Durchbruch in der Saison 2008/09 war er über viele Jahre in der Verbandsliga unterwegs, spielte zwischenzeitlich für den TSV Korbach und kehrte später zu seinem Heimatverein nach Willingen zurück. Insgesamt absolvierte er rund 500 Spiele.

Der erneute Abstieg des SC Willingen aus der Verbandsliga Nord macht den Abschied sportlich bitter. Vogel sieht die Entwicklung der Mannschaft dennoch nicht ohne Perspektive. Mit jungen Spielern, erfahreneren Kräften wie Matthias Ortwein, Florian Heine oder Jonas Dicke und dem Trainerteam um Matthias Schilling und Sebastian Kesper sei der Verein gut aufgestellt, um wieder eine gute Rolle zu spielen.