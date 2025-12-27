Ende der Sportsplitter im Radio: „Ich habe es immer mit Freude getan“

Nach zehn Jahren und 86 Ausgaben ist Schluss – Franz-Jürgen Meis und seine Frau Gabi Koepp vom Radioprogramm Studio Nierswelle stellen ihre Sportsendung „Sportsplitter“ ein.

Und beenden damit ein Format, dass eine treue Hörerschaft jahrelang durch die Amateur- und Breitensport-Landschaft der Region Mönchengladbach-Viersen führte und immer mal wieder auch den großen Sport in die Ohren brachte: Borussia-Legenden wie Bernd Krauss und Michael Klinkert interviewte Meis ebenso wie lokale Vereinsfunktionäre wie Reimund Esser (SV Schelsen) oder Andreas Zimmermann und Michael Palumbo (SV Lürrip). Aufgrund anderer Projekte, die immer mehr Zeit erfordern, endet der „Sportsplitter“ nun. Das Format kümmerte sich auch um den Sport abseits des Fußballs. „Handball, Walking Football, Bogenschießen, Basketball, Billard oder Badminton: Wir haben alles gemacht, damit die Leute sehen: Es gibt auch andere Sportarten“, erklärt Meis.

Und im selben Jahr übernahmen Meis und Koepp dann auch „Sportsplitter“, ein Format, das der Stadtsportbund schon zuvor ins Leben gerufen hatte. Und das unter der Ägide der neuen Programmmacher in Absprache mit dem Stadtsportbund fortan sonntag- und später mittwochabends in unregelmäßigen Abständen lief. „Die Themen sollten im hiesigen Kreis bleiben, also zum großen Teil in Mönchengladbach, aber auch im Viersener Bereich“, sagt der gebürtige Giesenkirchener.

Seit 2015 betreiben Meis und Koepp Studio Nierswelle, ihr Format war zunächst über das Niersradio (Offener Kanal des Radio 90.1), später über Welle Niederrhein empfangbar. Längst sind die Sendungen, darunter auch „Sportsplitter“, in der Mediathek von NRWision aber online abrufbar. Studio Nierswelle produzierte seither nicht nur Sportprogramme, sondern Sendungen mit diversen lokalen Inhalten. Und doch kommt Meis aus dem Sport, viele Jahre engagierte er sich als Spieler, Trainer und Vorstandsmitglied beim SV Schelsen. „Ich habe mich entschieden, als Trainer aufzuhören. 2015 fragte mich ein Bekannter, ob ich nicht Lust hätte, Oldie-Sendungen zu machen. Ich habe meine ersten Seminare belegt und Feuer gefangen“, sagt Meis, der mit einem weit verstreut lebenden Team die Inhalte für Studio Nierswelle produziert.

In der ersten Sendung im Dezember 2015 sprach Meis mit Reimund Esser und Günter Mösges vom SV Schelsen im Vereinsheim des SV. Und fast auf den Tag genau zehn Jahre später produzierte er die letzte „Sportsplitter“-Folge mit denselben Gesprächspartnern am selben Ort. Dort ließen sie die Geschichte der Sendungen Revue passieren und sprachen über die sportliche Situation beim SV. Die Verbundenheit zum Verein zeigte Meis in gleich acht Sendungen, die sich um Schelsen drehten. „Man schwelgt in Erinnerungen, immer wenn man nach Schelsen kommt“, so Meis.

Radio als Hobby im Ruhestand

Der Gladbacher ist kein gelernter Radio-Moderator, sondern ursprünglich von Beruf Bäckermeister. Er arbeitete auch als Versicherungskaufmann und einige Jahre fürs Sportamt der Stadt. Das Radio wurde dann zum Ruhestandshobby, das ihm seit 2015 viel Zeit- und Rechercheaufwand kostete: „Doch ich habe es immer mit Freude getan, es gab tolle menschliche Geschichten“, sagt er.

Zwei Highlights seiner „Sportsplitter“-Zeit: „Einmal war ich in Neuwerk, wo eine Meisterschaft im Blindenfußball ausgerichtet wurde. Ich habe ein emotionales Interview mit dem Trainer und den Spielern geführt – das war eine beeindruckende Geschichte“, sagt er und führt fort: „Emotional war auch meine Sendung über das Theaterstück ‚Abpfiff‘ des Vereins Zornröschen gegen sexualisierte Gewalt im Sport. Es wird immer noch zu wenig in diesem Bereich getan“, sagt Meis, dem das Thema als ehemaliger Jugendcoach und Koordinator der Frauenabteilung bei Borussia Mönchengladbach selbst am Herzen liegt.

Events mit Sportbezug, wie die Eröffnung des neuen Sportgeländes des Stadtsportbundes am Haus des Sports in Holt, bei dem Meis und Koepp Oberbürgermeister Felix Heinrichs interviewten, begleiteten die beiden ebenso wie die Begründung von „Sport im Park“ im Jahr 2018. Besuche bei Vereinen mit weniger beachteten Sportarten wie Karate (Turnerschaft Neuwerk) oder Kunstradfahren (RV Adler Neuwerk) gehörten ebenfalls zum Repertoire.

Dass es jetzt vorbei ist, hat in erster Linie praktische Gründe: „Wir machen sowas nur 100 Prozent – oder gar nicht“, sagt Meis. Und für 100 Prozent fehlt mittlerweile die Zeit: Denn Meis und ein wachsendes Team betreiben bereits seit 2019 ein Beatles-Museum in Dülken, mittlerweile gibt es einen dazugehörigen Verein zu Ehren der legendären Band. Das Projekt wird immer größer. „Für die Interviews mit Zeitzeugen reisen wir teilweise in andere Länder. Deswegen haben wir Sportsplitter beendet, die Prioritäten liegen jetzt etwas anders“, sagt Meis, den das Aus der Sparte dennoch mit Wehmut erfüllt.

Für die Zusammenarbeit mit dem Stadtsportbund ist er dankbar, „Sportsplitter“ soll es auch weiterhin geben – mit einem neuen Gastgeber. Und natürlich werden auch Franz-Jürgen Meis und Gabi Koepp ihre zahlreichen Radio-Formate weiter produzieren – nur mit etwas weniger Sport als vorher.

