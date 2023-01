Ende der Kooperation Anpfiff ins Leben übergibt die Leitung der Nachwuchsabteilung mit sofortiger Wirkung an den SV Waldhof Mannheim

"Unser Anliegen ist es, die Verantwortung der Nachwuchsabteilung in einem möglichst reibungslosen Prozess an den Waldhof zu übergeben", betont Dietmar Pfähler, 1. Vorsitzender von Anpfiff ins Leben. "Wir wissen, dass die Vorbereitung auf die nächste Saison bereits lange vor Ablauf der vorherigen Spielzeit beginnt. Daher ist es folgerichtig, dass Matthias Findeisen und Horst Seyfferle bereits jetzt in die Verantwortung rücken."

"Wir stehen mit unseren beiden Mitarbeitern wie vereinbart bis zum 30. Juni an der Seite von Waldhof Mannheim", sagt Dietmar Pfähler. "Simon Landa und Daniel Hecht haben über viele Jahre eine hervorragende Arbeit für Anpfiff ins Leben und Waldhof Mannheim geleistet. So konnten wir viele großartige sportliche Erfolge zusammen feiern und die Prozesse der Jugendabteilung auf ein professionelles Niveau heben. Ganz besonders stolz sind wir aber auf die soziale Wirkung unserer 360°-Förderung. Seit 2009 profitieren Kinder und Jugendliche von der ganzheitlichen Betreuung am Förderzentrum Mannheim und sind bestens vorbereitet in eine Ausbildung oder ein Studium gestartet. Wir wünschen Waldhof Mannheim, dass sie diese sportliche und außersportliche Erfolgsgeschichte fortschreiben können."

Nach wie vor verantwortet Anpfiff ins Leben die Nachwuchsabteilungen der Fußballvereine FC-Astoria Walldorf, FC Speyer, SG Heidelberg-Kirchheim, Ludwigshafener SC, SV Gimbsheim und seit 2022 auch beim FC Union Heilbronn.