Ende der Erfolgsserie: Gräfelfings Zweite verliert auswärts beim FC Mainaustraße

Nach zuletzt vier Pflichtspielsiegen in Folge hat die zweite Mannschaft des TSV Gräfelfing am Sonntag mal wieder eine Niederlage hinnehmen müssen. Das Team von Trainer Dariusz Figura verlor beim FC Mainaustraße mit 3:5 (1:1). „Wir haben aber nicht deshalb verloren, weil unsere Leistung nicht gestimmt hat“, betonte Figura.

Ausschlaggebend für die Niederlage sei die Schiedsrichterleistung gewesen. „Ich pfeife selbst und rede in der Regel nicht ständig über den Schiedsrichter. Aber diesmal hat er uns wirklich das Spiel kaputtgemacht“, schimpfte der TSV-Coach. Stein des Anstoßes war vor allem eine Szene in der 38. Minute: Zu diesem Zeitpunkt lagen die Gäste nach einem Kontertor von Ali Aslan mit 1:0 in Führung. Dann aber entschied der Referee nach einem laut den Gräfelfingern deutlich vor dem Strafraum erfolgten Foulspiel auf Elfmeter für die Heimmannschaft. Als Gäste-Kapitän Linus von der Reith protestierte, flog er mit Rot vom Platz. „Er hat nur gesagt, der Schiri soll sich anschauen, wo das Foul war. So etwas habe ich noch nie erlebt“, sagte Figura. Der Unmut der Gräfelfinger wurde noch größer, als die Heimmannschaft den Elfmeter erst verschoss, dann aber wiederholen durfte und im zweiten Versuch verwandelte. „Dabei hat sich unser Torwart nur auf der Linie bewegt“, kritisierte der TSV-Coach weiter. Obendrein erhielt Gräfelfings Keeper Valentin Kursawe auch noch die gelbe Karte.

Zweimal Ausgleich in Unterzahl

Auch in Unterzahl konnte Gräfelfing mithalten und zweimal einen Rückstand ausgleichen: Erst traf Marcel Konarski nach einem Eckball aus der Drehung zum 2:2, dann verwertete Aslan eine Flanke von Adam Paszkiewicz per Direktabnahme zum 3:3. Letztlich entschied der FC Mainaustraße das Spiel dank zweier später Treffer aber doch für sich.