Ende der Durststrecke auf Kunstrasen? Kammerbergs Kicker wollen endlich wieder gewinnen

Nach zuletzt vier Spielen ohne Sieg sind die Kammerberger nun bei München 54 gefordert. Aber auf sie wartet eine knifflige Aufgabe.

Kammerberg – Nach vier sieglosen Spielen in Serie will die SpVgg Kammerberg am Sonntag (15 Uhr) beim TSV DJK München 1954 wieder punkten – und dem Negativtrend trotzen. „Natürlich sind vier Spiele ohne Sieg nicht das, was wir uns vorstellen“, sagt Trainer Victor Medeleanu.

Besonders die 1:2-Heimniederlage gegen den TSV Oberhaunstadt vor einer Woche war schmerzhaft. Gegen einen Gegner aus dem Tabellenkeller hatte sich die SpVgg mehr erhofft, doch eine frühe Rote Karte und ein Eigentor kosteten ein besseres Ergebnis. „Wir arbeiten hart daran, unsere Fehler abzustellen und als Team wieder in die Spur zu kommen. Die Stimmung in der Mannschaft ist weiterhin gut, und wir glauben fest daran, dass wir in den nächsten Spielen wieder punkten werden”, so Medeleanu.

Der Gegner aus München gehört zu den spielstärkeren Teams der Liga. Die technisch versierten Akteure können vor allem auf dem heimischen Kunstrasen ihre Qualitäten ausspielen. Medeleanu weiß, was seine Mannschaft dort erwartet: „Das wird ein schwieriges Spiel. Wir müssen von Beginn an voll konzentriert sein und 100 Prozent investieren.“

Neben Einsatz fordert der Coach vor allem Disziplin: „Wir müssen unsere Chancen geduldig erarbeiten und dürfen uns keine einfachen Fehler leisten. Es ist wichtig, dass wir wieder auf die Beine kommen und zeigen, dass wir als Mannschaft funktionieren.“

Drei Leistungsträger fehlen der SpVgg

Personell könnte es besser aussehen. Robert Villand und Nico Eicher befinden sich im Urlaub, Jan Lipovsek fehlt nach seiner Roten Karte aus dem Oberhaunstadt-Spiel gesperrt. Dennoch blickt Medeleanu optimistisch nach vorn: „Wir haben genug Qualität im Kader, um auch auswärts zu bestehen. Jetzt zählt es, das auf den Platz zu bringen.“

Das Ziel der Kammerberger ist klar: Sie wollen ihre Durstrecke beenden und in München zurück in die Erfolgsspur finden. Dass die Spielvereinigung mehr kann, als sie zuletzt zeigte, hat sie in dieser Saison schon häufig bewiesen.