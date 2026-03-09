Ende der Durststrecke von Maximilian Schild · Heute, 21:38 Uhr · 0 Leser

– Foto: IMAGO IMAGES, Timo Babic

Der „Dino“ der KOL Südthüringen feiert nach sechs sieglosen Spielen wieder ein Erfolgserlebnis. 190 Zuschauer sahen gegen den amtierenden Meister ein 4:1 für die Heimmannschaft. Der SV 08 Westhausen kann das Siegen noch! Nach der herben 5:1-Niederlage in der Vorwoche gegen Oberlind zeigten die Unterländer an einem sonnigen Sonntag ein stark verändertes Gesicht. Die SG Goßmannsrod/Oberland/Waldau, ebenfalls mit einer Niederlage im Gepäck (1:2 gegen Haina), musste bereits nach 120 Sekunden das erste Mal den Ball aus dem eigenen Netz holen. Hoffmann traf aus der zweiten Reihe sehenswert per Volley aus knapp 20 Metern.

Die Gäste danach spielbestimmend, mit Chancen für Matthäi und Pfeufer. Nach einem Foul durfte Letztgenannter zum Elfmeter antreten. Bocklitz ahnte die Idee des Stürmers und parierte den Schuss. Die SG danach weiter spielbestimmend, aber ineffektiv gegen tief stehende Westhäuser. Müller bestrafte dies mit einem Distanzschuss (34. Spielminute). Nachdem Wagenschwanz einen Konter zum 3:0 nutzte, sah alles nach einem bereits entschiedenen Spiel aus. Direkt nach dem Pausentee erhöhten die Gäste jedoch den Druck auf das Gehäuse der Westhäuser. Vor allem der spielstarke Pleger überwand mit einigen schönen Pässen die letzte Reihe der Heimmannschaft. Langenhan belohnte dieses Engagement mit einem Kopfball in der 56. Minute und verkürzte damit auf 3:1.