Ende der Abstiegssorgen? Oberweikertshofen II feiert dritten Sieg in Folge SCO-Reserve gelingt Überraschung von Dieter Metzler · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

Der SC Maisach (schwarze Trikots) im Spiel gegen den SC Oberweikertshofen II (in Weiß). – Foto: Dieter Metzler

Die SCO-Reserve gewinnt auch auswärts beim TSV Oberalting mit 2:1. Diesmal kam der Erfolg ohne Unterstützung aus dem Landesliga-Kader zustande.