Ende der Abstiegssorgen? Oberweikertshofen II feiert dritten Sieg in Folge

Nach dem dritten Sieg in Folge herrscht beim SC Oberweikertshofen II beste Stimmung. Auf die Heimerfolge gegen Gilching II (2:1) und den TSV Landsberg (2:0) ließ die Mannschaft von Trainer Daniel Stapfer nun auch auswärts beim Tabellenzweiten TSV Oberalting ein wichtiges 2:1 folgen – und machte damit einen großen Schritt in Richtung direkter Klassenerhalt. Besonders wertvoll war der Erfolg aus Sicht des Trainers, weil er diesmal ohne Unterstützung aus dem Landesliga-Kader zustande kam. „Ich kann meiner Mannschaft nur ein großes Kompliment machen“, sagte Stapfer nach dem Schlusspfiff. „Die Spieler haben meinen Plan perfekt umgesetzt.“
Dabei überließen die Gäste dem Gegner über weite Strecken bewusst den Ball. Oberalting hatte zwar mehr Spielanteile, gefährlicher war aber immer wieder der SCO mit seinen Kontern. Einer dieser Nadelstiche führte schon nach zwölf Minuten zur Führung durch Lukas Kuppelwieser. Noch vor der Pause kam Oberalting allerdings zum Ausgleich. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte traf Benedikt Huber zum 1:1. Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Bild ähnlich: Die Gastgeber machten das Spiel, Oberweikertshofen lauerte auf Umschaltmomente. Nach einer Stunde nutzte Luis Mendes-Oliveira einen Konter zum entscheidenden 2:1. Den knappen Vorsprung verteidigte der SCO II anschließend mit viel Einsatz bis zum Schlusspfiff. (Dieter Metzler)