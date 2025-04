Endbach/Günterod bestreitet Topspiel im Norden

Marburg-Biedenkopf. Im Verfolgerduell der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf fordert am Karsamstag der SSV Endbach/Günterod Gastgeber SG Nordkreis heraus. Das ist womöglich die letzte Chance der Hinterländer, Anschluss an den Relegationsplatz herzustellen. Am Gründonnerstag will derweil der SSV Bottenhorn mit einem Sieg bei der SG Mornshausen/Erdhausen/ Frohnhausen Anschluss ans rettende Ufer finden. Etwas dagegen hat der FV Breidenbach II, der daheim die SG Hörlen/Lixfeld begrüßt.