Enache blickt nach großem Umbruch auf den Start der U23

„Thilo ist jetzt in der zweiten Woche bei uns. Er sichert die Bälle gut, agiert als Wandspieler, geht selbst immer wieder in den Strafraum und ist dort präsent, sodass man ihn mit Flanken füttern kann“, sagt U23-Trainer Mihai Enache im Gespräch mit unserer Redaktion. Im Testspiel gegen den niederländischen Zweitligisten RKC Waalwijk (0:2) kam Töpken eine halbe Stunde lang zum Einsatz.

Ein Kandidat für die Startelf ist er am Samstag (14 Uhr) beim Liga-Auftakt gegen den SV Rödinghausen aber noch nicht. „Er ist zu einem Zeitpunkt bei uns eingestiegen, als wir durch das Trainingslager eine Grundlage für die Intensität auf einem hohen Level gelegt hatten. Er wird noch ein paar Einheiten benötigen“, sagt Enache, der als neuer U23-Trainer noch mitten in der Kennenlernphase mit seinem Team steckt.

Viele Talente drängen sich für den Saisonstart auf

„Der Prozess hat mit dem ersten Training vor fünf Wochen begonnen und wird mit Sicherheit noch eine Zeit lang dauern, bis man eine richtige Entwicklung sehen kann. Wir haben ein junges Team, neue interne und externe Spieler und ein neu zusammengestelltes Trainerteam. Und wir haben Spieler, die sich derzeit noch im Lizenzbereich bewegen“, sagt Enache.

Aus der U23 durften sich bislang Dillon Berko, Fritz Fleck, Niko Horvat, Mathieu Nguefack und Iaia Manco Danfa in der Vorbereitung bei den Profis zeigen. Sie alle wären mögliche Startelf-Kandidaten in der Regionalliga West. Diejenigen, die nicht mit den Profis ins Trainingslager an den Tegernsee reisen werden, könnten am Samstag gegen Rödinghausen dabei sein.

In der Vorbereitung hat sich Maximilian Neutgens als Nummer eins herauskristallisiert. „Wir sind in der glücklichen Lage, drei Torhüter zu haben, die auf einem hohen Niveau spielen. Maxi wird erst mal starten, er hat sich das erarbeitet“, sagt Enache. Tim Pfeiffer, der vom FC Basel gekommen ist, ist zunächst in der Rolle des Herausforderers. Marcello Trippel könnte in der U19 Spielpraxis sammeln.

Im letzten Testspiel vor dem Saisonstart gegen Waalwijk bildeten Joseph Bellahsen, Chris Beyersdorf, Schweers und Zugang David Igboanugo die Viererkette. Lieder, Horvat und Taavi Koukkumäki waren im Dreier-Mittelfeld vor der Abwehr im Einsatz. Vorne starteten Karim Karyagdi, Justin Adozi und Josiah Uwakhonye.

Ähnlich könnte die erste Elf am Samstag aussehen. Änderungen sind unter anderem durch die Talente möglich, die bislang bei den Profis mitwirken durften. Artem Muradian (für Bellahsen) und Jakob Zickler (für Karyagdi) erhielten gegen Waalwijk 45 Minuten Spielzeit und dürften sich ebenfalls Hoffnungen auf einen Einsatz von Beginn an machen.

Enache setzt auf mutigen Fußball

Die beiden Innenverteidiger Tyler Meiser und Elias Vali Fard sind nach ihren Verletzungen noch nicht allzu lange zurück im Mannschaftstraining. Meiser feierte sein Comeback am vergangenen Wochenende beim Testspiel der Profis in Essen. Ob ein Startelfeinsatz gegen Rödinghausen möglich ist, dürfte sich kurzfristig entscheiden.

Enache bevorzugt das 4-3-3-System und wünscht sich von den Spielern „hohe Aktivität“ im Ballbesitz. „Wir wollen unser Positionsspiel immer wieder anpassen und viele Positionswechsel drin haben, um für den Gegner nicht so leicht greifbar zu sein“, sagt Enache. „Wir möchten von hinten heraus Fußball spielen und mutig sein. Klar darf auch mal ein langer Ball dabei sein, aber ich möchte den Jungs eine Überzeugung in ihre eigenen Fähigkeiten vermitteln.“

Mit Rödinghausen kommt auf das junge Borussen-Team am ersten Spieltag gleich ein Prüfstein zu. „Rödinghausen hat im Sommer einen größeren Umbruch vollzogen, weil sie in der vergangenen Saison eigentlich andere Ziele hatten. Auch wenn sie diese Ziele jetzt nicht formulieren, kann man über ambitionierte Tabellenplätze sprechen, wenn man sieht, dass sie mit Fabian Lübbers einen Trainer aus Lotte geholt haben und Spieler aus höheren Ligen verpflichtet haben. Da ist natürlich mehr Erfahrung in der Mannschaft als bei uns, aber das wird in fast jedem Spiel so sein“, sagt Enache, der mit viel Vorfreude auf den Saisonstart blickt.

Zur Vorbereitung auf das Spiel absolvierten die Borussen unter der Woche ein Training im Rheydter Grenzlandstadion. „Mir war es wichtig, dass wir als Trainerteam alle Gegebenheiten vor Ort kennen und die neuen Spieler den Platz kennenlernen. Sonst wäre es für sie ein Auswärtsspiel wie für Rödinghausen auch“, sagt Enache. Diese Maßnahme soll sich am Samstag auszahlen.