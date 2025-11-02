Emstaler Derby geht knapp an den SVB

Es war nicht das erhoffte Schlagerspiel, doch es war jederzeit spannend und hektisch geführt, wobei der SSV in der ersten Halbzeit leichte Vorteile hatte, die der SVB jedoch in der zweiten Halbzeit ausglich und sogar eine leichte Überlegenheit herausspielte. In der 65. Minute schoß der SV Balhorn dann doch noch das 1:0 durch einen satten Schuß von 16 Meter flach ins rechte Eck zum alles entscheidenden und nicht unverdienten 1:0 für den SV Balhorn.

Das Emstaler Lokalderby hielt nicht, was man sich versprach. Beide Teams fanden in der hektischen und nervösen Partienie zu ihrer Linie, zumal eine gehörige Portion Prestige mit hineinfloß. Trotzdem ist der Sieg durch das Tor von K.H. Reitze (65) für Balhorn nicht unverdient.

HNA

In diesem Spitzenspiel der Kreisliga Wolfhagen konnte sich bis zur Pause keine Mannschaft entscheidend durchsetzen, wobei der SSV in der Anfangsphase leichte Vorteile besaß. Auf beiden Seiten wurde vorsichtig agiert, um ja nicht in Rückstand zu geraten.

Nach der Pause kam der SVB stärker auf und erspielte sich einige Vorteile, hierbei hatte Kurt Becker die beste Möglichkeit, als er freistehend vor TW Schmidt, nicht vollstrecken konnte, weitere gute SVB Möglichkeiten wurden auf SVB Seite vergeben. Aber auch der SSV hatte einige Tormöglichkeiten , hierbei konnte sich TW Frank Sartor mehrfach auszeichnen. Das entscheidende 1:0 in der 65. Minute, mit einem herrlichen Direktschuß aus elf Metern Entfernung, durch K.H. Reitze. Vorausgegangen war eine flach hereingegebene Ecke von Harald Münch. Turbulenz noch einmal in der Nachspielzeit (93. Minute) als nach einer Ecke für den SSV der Ball an die Querlatte prallte.

Fazut: In diesem Emstaler Derby stand für beide Seiten viel auf dem Spiel. Somit kam es nicht zu der erhofft guten Partie. Der gut leitende Schiedsrichter hatte in diesem Derby, trotz drei Zeitstrafen, wenig Mühe. In einem ausgeglichenen Spiel ein alles in allem nicht unverdienter Sieg des SVB, der auch im 12. Spiel ungeschlagen blieb.

Emstaler Nachrichten